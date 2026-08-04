मूलांक 6 राशिफल 4 अगस्त 2026: प्यार और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, लेकिन खर्च पर रखें कंट्रोल
मूलांक 6 राशिफल 4 अगस्त 2026: प्यार और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखें। शुक्र की कृपा से अपनापन बढ़ेगा, बजट संभालें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए नरमी और आकर्षण लेकर आया है। शुक्र का असर आपके स्वभाव में सलीका और गर्मजोशी बढ़ा सकता है। मन सुंदर चीजों अच्छे माहौल और अपनों के साथ हल्की खुशियां बांटने की तरफ जाएगा। किसी दोस्त से मिलना किसी की तारीफ करना या घर के कोने को थोड़ा बेहतर बनाना अच्छा लग सकता है। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 दिन को व्यवस्थित बना रहे हैं, इसलिए केवल भावना नहीं काम की उपयोगिता भी साथ चलेगी। रचनात्मक सोच रहेगी पर उसे आकार देने के लिए थोड़ा अनुशासन जरूरी होगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
आज दिल की बात कहने का मन रहेगा और शुक्र की यही खूबी है कि वह दूरी को नरमी से कम करता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत की शुरुआत हल्के और सम्मानजनक ढंग से हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं वे साथी की पसंद-नापसंद पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे अपनापन बढ़ेगा। परिवार में भी आपका मिलनसार रवैया काम आएगा। बस ध्यान रखें कि केवल बाहरी मिठास काफी नहीं होती है। सामने वाले की सुविधा और समय का भी मान रखें। नई दोस्ती बन सकती है, लेकिन भरोसा धीरे-धीरे बनाना बेहतर रहेगा। आज नरम व्यवहार और सच्ची परवाह से रिश्तों में मिठास साफ बढ़ेगी।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी प्रस्तुति और लोगों से जुड़ने की कला ध्यान खींच सकती है। ऑफिस क्लाइंट डील सेल्स डिजाइन ब्यूटी मीडिया टीचिंग या पब्लिक से जुड़े कामों में खास फायदा मिल सकता है। पढ़ाई में भी वे विषय बेहतर लगेंगे, जिनमें कल्पना और साफ प्रस्तुति दोनों चाहिए। दिन की 4 वाली ऊर्जा याद दिलाएगी कि केवल अच्छा आइडिया काफी नहीं उसे सही ढंग से रखना भी जरूरी है। किसी मीटिंग असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में आप चीजों को सुंदर और व्यवस्थित दोनों बना सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग डिस्प्ले पैकिंग सर्विस या ग्राहकों से व्यवहार में छोटा सुधार करें, तो असर अच्छा दिख सकता है। सलीके के साथ काम करने से पहचान बढ़ेगी।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
शुक्र सुख और सुविधा का ग्रह है इसलिए मन छोटी अच्छी चीजों पर पैसा लगाने का कर सकता है। घर का छोटा खर्च सजावट की कोई वस्तु अच्छा खाना या किसी के लिए छोटा गिफ्ट बजट से बाहर ना जाए यह देखना जरूरी रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 हिसाब मांगते हैं, इसलिए खर्च को सुंदरता के साथ उपयोगिता से भी तौलें। किसी दोस्ती या मेलजोल में दिखावे वाला खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। जरूरी और मनपसंद खर्च में फर्क साफ रखें। सोच-समझकर पैसा खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा। आज कंट्रोल रखना फायदेमंद साबित होगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मूड अच्छा रहे, तो शरीर भी हल्का लगता है, लेकिन ज्यादा सोशल रहने से थकान बाद में महसूस हो सकती है। गर्दन कंधों या कमर में हल्की जकड़न हो, तो बैठने का तरीका ठीक करें। थोड़ा संगीत धीमी चाल से टहलना या कमरे को सहेजना मन को संतुलित करेगा। मीठा या क्रीमी खाने की इच्छा बढ़े, तो मात्रा सीमित रखें इससे सुस्ती कम रहेगी। हल्का भोजन नियमित पानी और थोड़ा आराम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। दिन के अंत में थोड़ा शांत समय निकालें तो थकान जल्दी उतर जाएगी और अगला दिन ताजगी भरा बीतेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: नई पहचान को तुरंत गहरी ना मानें। घर के छोटे खर्च मिलकर बड़ा बिल बना सकते हैं। केवल पसंद देखकर चीज ना खरीदें, उपयोग भी देखें।
आज की सलाह: सलीके और समझदारी के साथ अपनापन बांटिए, असर बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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