मूलांक 6 राशिफल 3 नवंबर: काम की होगी तारीफ, नए संपर्क खोल सकते हैं तरक्की के रास्ते
Mulank 6 Numerology 3 November 2026: शुक्र, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज नए संपर्क खोलेंगे तरक्की के रास्ते।
शुरुआत में बस एक बात संभाल लें कि तारीफ सुनकर अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा काम ना ले लें। 3 नवंबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 आपकी बात को असरदार बना रहा है और भाग्यांक 6 आपके अपने शुक्र गुणों को और उभार रहा है। इसलिए लोगों से जुड़ना, माहौल को सहज बनाना और अपने काम की छाप छोड़ना आसान रह सकता है। कामकाज की जगह पर अपनापन मिल सकता है और किसी अच्छे काम के लिए सराहना भी सुनने को मिलेगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नए संपर्क बनें तो केवल मिलना काफी नहीं, नाम, काम और अगला कदम साफ याद रखें। यही बात आगे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका नरम और समझदार पक्ष असर दिखाएगा। शुक्र का प्रभाव आपको स्नेह, सुविधा और अपनापन देना सिखाता है, इसलिए बातों में मिठास रखना स्वाभाविक रहेगा। अगर कोई अपने मन की बात कहना चाहता है तो बीच में सलाह देने से पहले उसे पूरा सुन लें। प्रेम संबंध में छोटी तारीफ या छोटा सा सहयोग दूरी कम कर सकता है। परिवार में भी आपकी मौजूदगी से माहौल हल्का हो सकता है। अगर किसी से नया परिचय बन रहा है तो बहुत जल्दी गहराई तय करने के बजाय धीरे धीरे भरोसा बनाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
काम की जगह माहौल स्वागत भरा रह सकता है और आपका काम नोटिस में आने की संभावना है। मीटिंग, कस्टमर डीलिंग, टीम समन्वय या बाजार और दुकान के काम में आपकी प्रस्तुति असर डाल सकती है। अगर आप बिक्री, डिजाइन, सेवा, फैशन, ब्यूटी, होम प्रोडक्ट या फ्रंट डेस्क जैसे काम से जुड़े हैं तो लोगों से जुड़ने का तरीका फायदा दे सकता है। मूलांक 3 संवाद की ताकत देता है, इसलिए अपनी बात साफ और छोटे पॉइंट में रखें। भाग्यांक 6 सहयोग से परिणाम बनवाता है, इसलिए अकेले सब करने के बजाय सही लोगों से जुड़ें। स्टूडेंट्स भी टीचर या सीनियर से पूछकर अपनी दिशा साफ कर सकते हैं।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सुविधा और पसंद के नाम पर अतिरिक्त खर्च निकल सकता है। शुक्र का यही स्वभाव है कि चीजें अच्छी और सुंदर दिखें, पर हर खरीद जरूरी नहीं होती। बाजार या दुकान में कोई चीज पसंद आए तो पहले उसके उपयोग और कीमत दोनों तौल लें। काम से जुड़ा भुगतान मिले तो उसका कुछ हिस्सा अलग रख देना बेहतर रहेगा। नए संपर्क के कारण कोई छोटा लाभकारी मौका दिख सकता है, लेकिन शर्तें समझकर ही आगे बढ़ें। दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान दें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
लगातार लोगों से मिलना और अच्छा प्रभाव बनाए रखना भी थकान देता है। ऐसे में कंधों, गर्दन या चेहरे पर खिंचाव महसूस हो सकता है। दिन में एक बार चेहरा धोकर दो मिनट शांत बैठना राहत देगा। अगर लंबे समय तक खड़े रहना पड़े तो बैठते समय पैरों को सीधा करके थोड़ी देर आराम दें। मीठा या तला देखकर मन जल्दी जा सकता है, इसलिए मात्रा पर नजर रखें।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का है। आज आपका शुभ अंक 5 है एवं शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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