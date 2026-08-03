मूलांक 6 राशिफल 3 अगस्त 2026: नई सोच अपनाएंगे तो खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते
3 अगस्त 2026 का मूलांक 6 राशिफल। शुक्र की कृपा से आज रिश्तों में अपनापन और सम्मान बढ़ेगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत प्रभाव।
मन के भीतर एक नरम सा बदलाव महसूस हो सकता है। जिन लोगों से आपकी राय नहीं मिलती, उनकी बात भी इस बार सुनने लायक लगेगी। 3 अगस्त 2026 को मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा बातचीत, सीख और खुले नजरिये को बढ़ा रही है। शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव वैसे भी मेलजोल, सलीका और रिश्तों को संभालने वाला रहता है। यही कारण है कि तकरार की जगह समझ बनाने का मौका बन सकता है। हर असहमति दुश्मनी नहीं होती, यह बात अब ज्यादा साफ दिखेगी। किसी चर्चा में आपको अपने बारे में भी एक जरूरी बात समझ आ सकती है। इसी समझ से आगे का रवैया बेहतर बनेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में हलचल रह सकती है। कोई नया आकर्षण बन सकता है, और उसकी चमक आपको उत्साहित भी कर सकती है। शुक्र प्रेम और खिंचाव का ग्रह है, इसलिए बातचीत जल्दी गहराती हुई लग सकती है। फिर भी हर अच्छी मुलाकात लंबे रिश्ते में बदले, यह जरूरी नहीं। अगर कोई नया कनेक्शन बने तो उसे थोड़ा समय दें। पुराने रिश्तों में भी एक अच्छी बात यह रहेगी कि आप सामने वाले की अलग सोच को तुरंत ठुकराने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी मतभेद को नरमी से संभालना बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में वही लोग उपयोगी साबित हो सकते हैं जिनसे अब तक आपकी सोच टकराती रही है। ऑफिस की मीटिंग में किसी दूसरे विभाग, सीनियर या सहकर्मी की अलग राय पहले खटक सकती है, लेकिन वहीं से नया तरीका भी निकल सकता है। 3 और 3 की दिन ऊर्जा आइडिया शेयर करने, सीखने और अपने काम को बेहतर ढंग से पेश करने में मदद देती है। शुक्र आपको प्रस्तुति, व्यवहार और तालमेल की ताकत देता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय केवल अपनी पसंद के विषय तक सीमित रहने का नहीं है। कठिन लगने वाला चैप्टर किसी दूसरे तरीके से समझ आ सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में सुविधा और पसंद पर खर्च करने का मन हो सकता है। शुक्र ऐसा खिंचाव बढ़ाता है, खासकर जब कोई चीज सुंदर, उपयोगी या स्टेटस वाली लगे। ध्यान रखें कि हर आकर्षक चीज जरूरी नहीं होती। किसी साझा काम या सर्विस से जुड़ी पेमेंट में शर्त साफ समझ लें। अगर कोई नया प्रस्ताव किसी जान पहचान वाले के जरिए आए, तो केवल अच्छे व्यवहार पर भरोसा करके रकम तय ना करें। छोटा हिसाब भी लिखकर रखना इस समय काम देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
भावनात्मक हलचल का असर शरीर पर थकान या भारीपन की तरह दिख सकता है। बहुत लोगों से मिलना जुलना हो तो थोड़ी देर अकेले बैठकर मन को रीसेट करें। मीठा या बाहर का स्वाद बार बार लेने का मन हो सकता है, इसलिए संतुलन रखें। गर्दन, कंधों और चेहरे की जकड़न कम करने के लिए दिन में दो तीन बार हल्का स्ट्रेच करना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: नए आकर्षण को तुरंत वादा मत मानिए। ऑफिस में विरोधी राय को अहंकार का मामला ना बनाएं। सुविधा के नाम पर फालतू खरीदारी बढ़ सकती है।
आज की सलाह: अलग सोच से भागिए नहीं, वहीं नया रास्ता दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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