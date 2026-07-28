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मूलांक 6 राशिफल 28 जुलाई 2026: शुक्र की कृपा से आज रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन और सम्मान

By Anita Baranwal
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28 जुलाई 2026 का मूलांक 6 राशिफल। शुक्र की कृपा से आज रिश्तों में अपनापन और सम्मान बढ़ेगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत प्रभाव।

mulank 6 daily horoscope 28 july 2026
मूलांक 6 राशिफल 28 जुलाई 2026

28 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए अपनापन और रिश्तों का दिन है। आपका स्वामी शुक्र आज रिश्तों, सुविधा और सौंदर्य की तरफ ज्यादा आकर्षित कर रहा है। मन में साथ और भावनात्मक गर्माहट की इच्छा बढ़ेगी। किसी दोस्त से हुई साधारण बातचीत भी उम्मीद से ज्यादा सुकून दे सकती है। आज के दिन का अंक 1 आपको पहला कदम उठाने का साहस देगा, जबकि भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि सिर्फ अपने मन की नहीं, सामने वाले की स्थिति भी सुननी चाहिए। दिखावे से ज्यादा सच्ची नीयत आज असर डालेगी।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में दिल की बात दबाकर रखने से उलझन बढ़ सकती है। अगर किसी से काफी समय से बात करने का मन था, तो सहज तरीके से हालचाल पूछना बेहतर रहेगा। शुक्र का असर रिश्तों में मिठास लाएगा, लेकिन यह मिठास तभी टिकेगी जब बात साफ और सम्मानजनक हो। पुराने साथी के साथ ठंडी पड़ी बातचीत फिर से खुल सकती है। नई दोस्ती की शुरुआत भी संभव है, खासकर तब जब आप बनावटी प्रभाव डालने की बजाय अपने स्वभाव में रहें। परिवार में किसी छोटे मनमुटाव को नरम शब्दों से हल किया जा सकता है। आज पहल करें लेकिन मर्यादा भी बनाए रखें, इससे रिश्तों में अपनापन और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज आपकी छवि, व्यवहार और लोगों से तालमेल खास भूमिका निभाएंगे। ऑफिस, क्लाइंट डीलिंग या टीम वर्क में नरम लेकिन स्पष्ट बातचीत फायदा देगी। कोई पुराना कॉन्टैक्ट दोबारा काम आ सकता है। छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी दोस्त से पढ़ाई की चर्चा उपयोगी रहेगी। अंक 1 आपको पहल करने के लिए उकसाएगा, इसलिए रुकी हुई मेल, मैसेज या बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि करियर में केवल पहचान बनाना काफी नहीं, भरोसा बनाना भी जरूरी है। बिजनेस में संबंधों को संभालकर चलना इस समय लाभदायक रहेगा। आपका विनम्र और सच्चा व्यवहार आज सफलता का रास्ता खोलेगा।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

शुक्र के कारण आज आराम, गिफ्ट, सजावट या मिलने-जुलने पर खर्च करने का मन हो सकता है। इसमें पूरी रोक की जरूरत नहीं, लेकिन भावना में बहकर जेब ढीली करना ठीक नहीं रहेगा। किसी दोस्ताना आग्रह में पैसा लगाने से पहले अपनी सीमा साफ रखें। अगर कोई पुराना भुगतान या वापसी की बात अटकी है, तो उसे विनम्र तरीके से उठाया जा सकता है। छोटी खुशी के लिए खर्च ठीक है, लेकिन केवल प्रभावित करने के लिए खरीदारी करना बाद में खल सकता है। हिसाब रखते हुए खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज भावनाएं तेज रहेंगी, तो शरीर में ढीलापन या काम में मन कम लगने जैसा महसूस हो सकता है। अपने आसपास की जगह को थोड़ा सहेजना, हल्की खुशबू या शांत संगीत आपको जल्दी संतुलित कर सकता है। मीठा या बाहर का आराम वाला खाना ज्यादा लेने का मन बने तो मात्रा पर ध्यान रखें। दिन में थोड़ी देर खुली हवा में बैठना भी मन को स्थिर करेगा। भावनाओं को संतुलित रखने से शरीर भी हल्का और स्वस्थ महसूस करेगा। छोटे-छोटे आराम के पल आज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: केवल नर्मी के चक्कर में अपनी बात अधूरी ना छोड़ें। पुराने रिश्ते में पुरानी शिकायत तुरंत ना खोलें। किसी को खुश करने के लिए अनावश्यक खर्च ना करें।

आज की सलाह: पहल करें, पर अपने मन की मर्यादा भी साथ रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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