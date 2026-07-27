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मूलांक 6 राशिफल 27 जुलाई 2026: भावनाओं में बहने से बचें, वरना बढ़ सकती है परेशानी

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 27 जुलाई 2026: सहजता और धैर्य बनाए रखें तो दिन संभल जाएगा और रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। भावनाओं में बहने से बचें, वरना छोटी बात भी बड़ी परेशानी बन सकती है। जानिए मूलांक 6 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

mulank 6 daily horoscope 27 july 2026
मूलांक 6 राशिफल 27 जुलाई 2026

27 जुलाई 2026 को मूलांक 6 वालों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। मन में छोटी कमी भी बड़ी लग सकती है। आज के दिन का अंक 9 तीखी प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 8 ठहरकर नतीजा देखने को कहेगा। शुक्र के प्रभाव से आप सुख और अपनापन चाहते हैं, लेकिन जब वह तुरंत ना मिले तो जिद बढ़ सकती है। तुलना करने से बचें और अपनी जरूरत साफ शब्दों में कहें तो दिन संभल जाएगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल

करीबी रिश्तों में भावनाएं जल्दी ऊपर आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपकी परवाह कम हो रही है। मांग बढ़ाकर उलाहना देने से बचें। पार्टनर से एक साथ सारी शिकायतें ना निकालें। घर में तुलना वाला लहजा बात बिगाड़ सकता है। जो बात सच में चुभ रही है वही कहें। सुनने की जगह देंगे तो सामने वाला भी खुलकर जवाब देगा। सहजता से बात रखने पर तालमेल बेहतर रहेगा।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

काम और पढ़ाई में मन का खिंचाव असर डाल सकता है। किसी की तारीफ या मिला मौका आपको बेचैन कर सकता है। परिणाम रोज के अनुशासन से बनते हैं। ऑफिस में अपनी भूमिका साफ रखें और काम का अपडेट समय पर दें। ग्राहक या पार्टनर से ज्यादा उम्मीद रखकर दबाव ना बनाएं। स्टूडेंट्स के लिए रोज का छोटा लक्ष्य तय करना फायदेमंद रहेगा। डांट से ज्यादा रुटीन काम आएगा।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

सुविधा और मन की खुशी के नाम पर खर्च बढ़ सकता है। सुंदर चीजों और आराम की तरफ मन खिंच सकता है। पहले देखें कि खरीद जरूरत की है या केवल मन भरने के लिए। किसी के कहने पर खर्च उठाने से पहले रकम और सीमा तय कर लें। छोटा बजट लिख लेने से फालतू दबाव नहीं बनेगा। हिसाब रखकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

भावनात्मक बोझ शरीर में भारीपन या बेचैनी के रूप में दिख सकता है। मीठा खाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। जब मन उलझा हो तब कमरे या काम की जगह को थोड़ा व्यवस्थित करें। शाम में दस मिनट धीमी चाल से टहलें। किसी एक बात को कागज पर लिखकर मन हल्का करें। इससे अंदर जमा खिंचाव कम होगा और दिन आराम से बीतेगा।

कुल मिलाकर आज भावनाओं में बहने से बचें। सहजता और धैर्य से काम लें, तो दिन सकारात्मक रहेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: तुलना करके रिश्तों की परीक्षा ना लें। अपनी इच्छा को हक समझकर ना थोपें। बच्चों की पढ़ाई पर केवल दबाव बनाने से उलटा असर हो सकता है।

आज की सलाह: मांग कम रखें और बात साफ रखकर आगे बढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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