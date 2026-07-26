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मूलांक 6 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज समझदारी से लिया फैसला दिलाएगा फायदा

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज समझदारी से लिया फैसला फायदा दिलाएगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य में कैसे संयम और सही प्राथमिकता से दिन बेहतर बनेगा।

mulank 6 daily horoscope 26 july 2026
मूलांक 6 राशिफल 26 जुलाई 2026

26 जुलाई 2026 को मूलांक 6 वालों के लिए दिन संयम और सोच-विचार का रहेगा। मूलांक 8 जिम्मेदारी और हिसाब मांगता है, जबकि भाग्यांक 7 हर चाहत की जरूरत पर सवाल उठाता है। शुक्र आपको आराम और सुविधा पसंद कराता है, लेकिन आज महंगी या दिखावटी चीजों का आकर्षण कम रहेगा। घर, काम और निजी जरूरतों के बीच संतुलन बनाना इस दिन का मुख्य पाठ है। समझदारी से लिया फैसला फायदा दिलाएगा।

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मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका नरम स्वभाव काम आएगा। प्यार जताने का तरीका खर्च या उपहार नहीं, बल्कि समझदारी भरी बात बन सकता है। आप सामने वाले की जरूरत जल्दी समझ सकते हैं। परिवार में बजट या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो, तो बात को हल्के में ना लें। शांत और साफ रवैया दूरी घटा सकता है। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की बात असर डालेगी। किसी अपने को यह महसूस कराना जरूरी होगा कि आप साथ हैं, भले हर मांग पूरी ना कर पाएं।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। डेडलाइन नजदीक हो तो सजावट या ऊपर-ऊपर की तैयारी में ज्यादा समय ना लगाएं। मुख्य काम पूरा करें। शुक्र काम को सुंदर ढंग से पेश करने की कला देता है, लेकिन नतीजा समय पर चाहिए। आप कमी या बेकार की प्रक्रिया पकड़ सकते हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स और जरूरी हिस्सों को छांटना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में पैकेजिंग से ज्यादा असली गुणवत्ता पर ध्यान दें।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, पर यही भावना सही दिशा देगी। अनावश्यक खर्च पहचानना आसान रहेगा। खुद समझ पाएंगे कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ मन का खिंचाव है। छोटा बजट बनाकर चलें। घर या निजी उपयोग की चीजों में तुलना करके खरीदें। उधार देकर या लेकर बात उलझाने के बजाय साफ हिसाब रखें। जरूरत और चाहत अलग करके खर्च करने से फायदा होगा।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आराम की कमी से शरीर से ज्यादा मन भारी लग सकता है। बहुत सारी चीजें एक साथ संभालने पर कंधों और गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। थोड़ी देर सीधा बैठकर गहरी सांस लें। मीठा या बाहर का मन करे तो मात्रा पर ध्यान रखें। हल्की सफाई या अपनी जगह व्यवस्थित करना भी आपको भीतर से शांत कर सकता है। संयम और आराम से दिन हल्का रहेगा।

कुल मिलाकर आज के दिन समझदारी से लिया फैसला फायदा दिलाएगा। संतुलन बनाए रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: सुविधा के नाम पर फालतू खरीद ना जोड़ें। डेडलाइन के बीच दिखावे वाली परफेक्शन में ना उलझें। किसी रिश्ते में खर्च को ही स्नेह का माप ना मानें।

आज की सलाह: जरूरत और चाहत अलग करके ही दिन का बजट बनाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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