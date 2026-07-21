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मूलांक 6 राशिफल 21 जुलाई 2026: रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद पड़ सकती है भारी

By Anita Baranwal
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Mulank 6 Rashifal 21 July 2026: रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद भारी पड़ सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। जानिए मूलांक 6 का आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। शुक्र के प्रभाव से अपनापन बढ़ेगा, लेकिन अपनी उम्मीदों को नियंत्रित रखें तो दिन फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6 राशिफल 21 जुलाई 2026: रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद पड़ सकती है भारी

21 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए भावनाओं और संतुलन का मिश्रण लेकर आया है। मन अपनी पसंद और सुविधा को ज्यादा महत्व दे सकता है, जिससे रिश्तों में थोड़ी खिंचाव महसूस हो सकती है। शुक्र की कृपा अपनापन बढ़ाती है, लेकिन अपनी जिद या उम्मीदों को ज्यादा ऊंचा रखने से उलझन बढ़ सकती है। आज संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद भारी पड़ सकती है। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी भावना समझे, लेकिन अगर वह अपनी सीमा में रहे तो मन खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। शुक्र आपको प्यार देना चाहता है, इसलिए छोटी-छोटी बातों में नरमी बरतें। पार्टनर या परिवार से बात करते समय अपनी जरूरत साफ बताएं, लेकिन उनकी भावना को भी जगह दें। सिंगल लोग किसी पुराने परिचित से फिर जुड़ सकते हैं। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से प्यार बढ़ेगा।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज टीम या सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाना फायदेमंद रहेगा। आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व दें। ऑफिस में कोई पुराना मुद्दा सुलझाने का मौका मिल सकता है। काम में अपनी पसंद को ज्यादा महत्व देने से तनाव बढ़ सकता है। छात्रों को भी पढ़ाई में संतुलित तरीके से समय बांटना होगा। आज का दिन मेहनत और सहयोग दोनों का है। संतुलन बनाए रखेंगे तो करियर में अच्छा प्रगति का मौका मिल सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज अपनी पसंद और सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है। शुक्र की वजह से अच्छी चीजें खरीदने का मन बन सकता है, लेकिन जरूरत और चाहत के बीच फर्क रखें। कोई साझा खर्च या निवेश का फैसला लेने से पहले पूरी डिटेल जांच लें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पैसों के मामले में संतुलन रखें तो फायदा होगा।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज मन की उलझन शरीर पर असर डाल सकती है। भावनाओं का बोझ छाती में दबाव या थकान के रूप में महसूस हो सकता है। हल्का भोजन करें और ज्यादा मीठा या बाहर का खाना सीमित रखें। गर्दन या कंधों में जकड़न हो तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें। थोड़ी देर शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। संतुलित दिनचर्या बनाए रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: रिश्तों में सिर्फ अपनी जरूरत ना आगे रखें। जरूरी कागज बिना जांच आगे ना बढ़ाएं। पसंद के नाम पर फालतू खरीद से बचें।

आज की सलाह: अपनी बात कहें, पर सामने वाले की जगह भी समझें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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