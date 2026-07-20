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मूलांक 6 राशिफल 20 जुलाई 2026: प्यार, पैसा और करियर में आज रखें संतुलन, तभी मिलेगा फायदा

By Anita Baranwal
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Mulank 6 Rashifal 20 July 2026: आज प्यार, पैसा और करियर तीनों में संतुलन बनाए रखें, तभी मिलेगा अच्छा फायदा। जानिए मूलांक 6 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। शुक्र के प्रभाव से रिश्तों और काम में भावुकता बढ़ सकती है, इसलिए उम्मीद और वास्तविकता के बीच संतुलन रखें।

मूलांक 6 राशिफल 20 जुलाई 2026: प्यार, पैसा और करियर में आज रखें संतुलन, तभी मिलेगा फायदा

20 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए भावनाओं और व्यावहारिकता का संतुलन बनाने का दिन है। दिल के करीब लोगों से जुड़ी कोई सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे थोड़ी खामोशी या समझ की जरूरत महसूस होगी। शुक्र आपको अपनापन दे रहा है, लेकिन उम्मीदों को नियंत्रित रखना जरूरी है। प्यार, पैसा और करियर तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में मन की बनाई तस्वीर और असली स्थिति के बीच फर्क दिख सकता है। अगर किसी अपने से उम्मीद ज्यादा रही हो, तो थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है। शुक्र की कृपा से नरम व्यवहार रखें, लेकिन हर बात को भावुकता में ना लें। पार्टनर या परिवार से बात करते समय आरोप की जगह अपनी भावना साफ रखें। सिंगल लोग किसी पुराने परिचित से फिर जुड़ सकते हैं। आज का दिन रिश्तों में संतुलन बनाने का है। उम्मीद कम करें और वर्तमान को स्वीकार करें, तो प्यार और समझ बढ़ेगी।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज टीम या सहकर्मियों से जुड़े कामों में संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। किसी की उम्मीद ज्यादा रखने से निराशा हो सकती है। शुक्र आपको लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाने की क्षमता देगा, लेकिन भाग्यांक 8 साफ जिम्मेदारी मांग रहा है। ऑफिस में कोई पुराना मुद्दा सुलझाने का मौका मिल सकता है। छात्रों को भी पढ़ाई में संतुलित तरीके से समय बांटना होगा। आज का दिन मेहनत और सहयोग दोनों का है। संतुलन बनाए रखेंगे तो करियर में अच्छा प्रगति का मौका मिल सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुक्र की वजह से सुविधा या अच्छी चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है, लेकिन उम्मीदों को नियंत्रित रखें। किसी साझा खर्च या निवेश में पहले पूरी डिटेल जांच लें। मूलांक 6 आपको अपनों को खुश रखने की ओर ले जाता है, लेकिन भाग्यांक 8 साफ हिसाब मांग रहा है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन संतुलित खर्च करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज भावनाओं का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। मन में उलझन रहने से थकान या सिर भारी महसूस हो सकता है। शुक्र आपको आराम की ओर ले जाएगा, इसलिए हल्का भोजन करें और ज्यादा मीठा या बाहर का खाना सीमित रखें। गर्दन या कंधों में जकड़न हो तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें। थोड़ी देर शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। संतुलित दिनचर्या बनाए रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: मन की छवि को सच मानकर फैसला ना करें। काम की डेडलाइन में बिना पुष्टि भरोसा ना छोड़ें। अपनापन दिखाने में अपनी सीमा ना भूलें।

आज की सलाह: उम्मीद कम करें और बात साफ रखें, राहत मिलेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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