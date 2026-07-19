मूलांक 6 राशिफल 19 जुलाई 2026: आज फिजूलखर्ची से रहें सावधान, शुक्र की कृपा से रिश्तों में बढ़ेगा प्यार
मूलांक 6 राशिफल 19 जुलाई 2026: आज शुक्र की कृपा से रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, लेकिन फिजूलखर्ची से सावधान रहें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। नरम व्यवहार और संतुलित खर्च से दिन सुखद और फायदेमंद रहेगा।
19 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए भावनाओं और संतुलन का दिन है। शुक्र की कृपा आपको अपनों के साथ जुड़ने और रिश्तों में मिठास लाने का मौका देगी। मन नरम रहेगा और छोटी-छोटी बातें भी खुशी दे सकती हैं। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फिजूलखर्ची दिन को बिगाड़ सकती है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में शुक्र की कृपा साफ दिखेगी। आपका व्यवहार नरम और प्यार भरा रहेगा, जिससे पार्टनर और परिवार के सदस्य आपके करीब आएंगे। अगर किसी से दूरी बनी हुई थी, तो छोटी-छोटी बातें और ध्यान देने से नजदीकी बढ़ सकती है। सिंगल लोगों को किसी अच्छे व्यक्ति से परिचय हो सकता है। घर में प्यार भरा माहौल रहेगा। आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है, लेकिन सिर्फ दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से अपनापन दिखाएं तो रिश्ते और गहरे होंगे।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
करियर में आज शुक्र आपको लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता देंगे। ऑफिस में टीम वर्क, क्लाइंट मीटिंग या कोई नया प्रोजेक्ट अच्छे से संभल सकता है। आपकी बातचीत में आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लेकिन काम की डेडलाइन को नजरअंदाज ना करें। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। आज का दिन मेहनत के साथ लोगों से अच्छे तालमेल का है, जो करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आज खर्चों पर खास ध्यान रखना होगा। शुक्र आपको अच्छी चीजें और सुविधा की ओर ले जाएंगे, जिससे फिजूलखर्ची की संभावना बढ़ सकती है। छोटी-छोटी खरीदारी या गिफ्ट पर मन जा सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखें। कोई साझा खर्च या निवेश का प्लान हो तो पहले अच्छे से जांच लें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। सावधानी बरतने पर दिन अच्छा रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
आज मन खुश रहेगा तो शरीर भी हल्का महसूस होगा। लेकिन मीठा या बाहर का खाना ज्यादा लेने से पाचन या सुस्ती की समस्या हो सकती है। शुक्र आपको आराम की तरफ खींचेगा, इसलिए हल्का भोजन करें और समय पर पानी पीते रहें। गर्दन या कंधे में जकड़न हो तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। शाम को शांत माहौल में कुछ समय बिताएं। भावनाओं को संतुलित रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर आज के दिन फिजूलखर्ची से बचें और रिश्तों में सच्चा अपनापन दिखाएं। शुक्र की कृपा से आज छोटी-छोटी खुशियां बड़ी सफलता का आधार बन सकती हैं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: मनुहार के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। काम की डेडलाइन पर भावनाओं को हावी ना होने दें। केवल महंगी चीज को प्यार का सही माप ना मानें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, पर बजट और समय दोनों संभालकर चलिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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