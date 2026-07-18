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मूलांक 6 राशिफल 18 जुलाई 2026: रिश्तों की दूरियां होंगी कम, कागजी काम में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 18 जुलाई 2026: शुक्र की कृपा से रिश्तों में सुधार होगा, पर फैसले सोच-समझकर लें। रिश्तों की दूरियां कम होंगी और प्रेम बढ़ेगा, लेकिन कागजी काम और दस्तावेजों में सावधानी बरतें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

मूलांक 6 राशिफल 18 जुलाई 2026: रिश्तों की दूरियां होंगी कम, कागजी काम में बरतें सावधानी

18 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए रिश्तों को सुधारने और जरूरी कामों में सावधानी बरतने का दिन है। शुक्र की नरम ऊर्जा आपको अपनों के साथ जुड़ने की ओर ले जा रही है, जबकि मूलांक 9 पुरानी बातों को सामने ला सकता है। भाग्यांक 8 आपको याद दिला रहा है कि हर बात को भावुकता से नहीं, समझदारी से सुलझाना चाहिए। आज पुरानी दूरियां कम करने और कागजी कामों को सही से जांचने का अच्छा समय है।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में सुधार का अच्छा मौका है। अगर किसी से मन में कड़वाहट या दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे सुलझाने की इच्छा बलवान रहेगी। शुक्र आपको नरम और समझदार बनाएगा, जिससे छोटी-छोटी बातें भी आसानी से सुलझ सकती हैं। पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ बिना आरोप लगाए अपनी भावना साफ-साफ कहें। सिंगल लोगों को कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है। आज का दिन पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और रिश्तों में नई गर्माहट लाने का है। सिर्फ सुनने से ज्यादा, समझने की कोशिश करें तो रिश्ते और मजबूत होंगे।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज टीम वर्क और सहयोग से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ऑफिस में कोई पुराना मुद्दा या टीम का मनमुटाव सुलझाने का मौका बन सकता है। शुक्र आपको लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता देगा, लेकिन भाग्यांक 8 साफ-सुथरा काम मांग रहा है। किसी भी जरूरी फाइल, एग्रीमेंट, रिपोर्ट या प्रस्ताव को भेजने से पहले दोबारा अच्छे से जांच लें। छात्रों को भी पुराने टॉपिक या असाइनमेंट को फिर से देखने से फायदा होगा। आज की मेहनत अगर सही तरीके से की गई, तो करियर में सकारात्मक बदलाव दिख सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी जरूरी है। शुक्र की वजह से सुविधा या अच्छी चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है, लेकिन मूलांक 9 पुरानी बातों को याद दिला रहा है। कोई साझा खर्च, भुगतान या पुराना लेन-देन हो तो पहले शर्तें और रकम अच्छे से जांच लें। अधूरी जानकारी में कोई फैसला ना लें। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखें, ताकि बाद में परेशानी ना हो। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज भावनाओं का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। मन में पुरानी बातें चलती रहने से छाती में दबाव, सिर भारी या थकान महसूस हो सकती है। शुक्र आपको आराम की ओर ले जाएगा, इसलिए हल्का भोजन करें और ज्यादा मीठा या बाहर का खाना सीमित रखें। गर्दन और कंधों की जकड़न से बचने के लिए बीच-बीच में खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें। शाम को थोड़ी देर शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें साफ-साफ व्यक्त करने से स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

आज का दिन रिश्तों को सुधारने और व्यवस्था बनाने का है। शुक्र की कृपा से प्यार बढ़ेगा, लेकिन कागजी कामों में सावधानी रखें। संतुलित रहकर आगे, बढ़ें तो दिन सकारात्मक नतीजे देगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: अधूरी बात को मीठे शब्दों में दबाकर ना छोड़ें। जरूरी कागज बिना जांचे आगे ना भेजें। भावुक होकर पुराना खर्च दोबारा अपने ऊपर ना लें।

आज की सलाह: पहले बात साफ करें, फिर ही अगला कदम उठाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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