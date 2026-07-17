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मूलांक 6 राशिफल 17 जुलाई 2026: चुप्पी बिगाड़ सकती है आज आपके रिश्ते, दिल में दबाकर ना रखें कोई बात

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 17 जुलाई 2026: चुप्पी आज रिश्तों को बिगाड़ सकती है, दिल की बात खुलकर कहें। शुक्र की कृपा से प्यार बढ़ेगा, लेकिन करियर, पैसा और स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी। जानिए आज का पूरा अंक ज्योतिष और शुभ सलाह।

मूलांक 6 राशिफल 17 जुलाई 2026: चुप्पी बिगाड़ सकती है आज आपके रिश्ते, दिल में दबाकर ना रखें कोई बात

17 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का दिन है। शुक्र की कृपा आपको प्यार और अपनापन देने वाली है, लेकिन चुप रहकर सब कुछ संभालने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। मन में कुछ दबाकर रखने से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। आज की सबसे बड़ी सलाह यही है कि जो महसूस कर रहे हैं, उसे नरम और साफ शब्दों में कह दें।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में चुप्पी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर मन में कोई बात है, तो उसे दबाकर ना रखें। शुक्र आपको प्यार भरा व्यवहार करने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन केवल भावनाओं पर निर्भर रहने की बजाय उन्हें शब्दों में भी व्यक्त करें। पार्टनर या परिवार के सदस्य अगर थोड़े चुप नजर आएं, तो तुरंत दूरी ना मानें। उनसे नरम तरीके से पूछें कि क्या बात है। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, लेकिन शुरुआत में अपनी उम्मीदें ज्यादा ना बांधें। आज छोटी-छोटी बातों को कह देने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज बातचीत और तालमेल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऑफिस में कोई काम अटका हुआ है या टीम में कोई गलतफहमी चल रही है, तो उसे साफ शब्दों में दूर करें। शुक्र आपको लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने में मदद कर रहा है, इसलिए मीटिंग, क्लाइंट कॉल या टीम डिस्कशन में अपनी बात साफ रखें। छात्रों को भी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में अपनी राय खुलकर रखनी चाहिए। चुप रहकर सब कुछ संभालने की कोशिश ना करें, इससे काम और बोझ दोनों बढ़ सकता है। आज संतुलित और स्पष्ट संवाद से करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मन कुछ अच्छी चीजें खरीदने या अपनों के लिए खर्च करने को कह सकता है, लेकिन रकम का हिसाब ठीक से रखें। शुक्र सुविधा की तरफ खींच रहा है, इसलिए छोटे-छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। किसी साझा खर्च या निवेश की बात हो तो पहले पूरी डिटेल साफ कर लें। भावुक होकर बिना सोचे खर्च ना करें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज भावनाओं को दबाने से शरीर में थकान या भारीपन महसूस हो सकता है। खासकर गर्दन, कंधे या सिर में तनाव रह सकता है। शुक्र आपको आराम की तरफ ले जा रहा है, इसलिए दिन में थोड़ा हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग जरूर करें। हल्का और सादा भोजन लें, ज्यादा मीठा या तला हुआ ना खाएं। मन की बात किसी से साझा करें या लिखकर रखें, इससे हल्कापन मिलेगा। आज शांत और संतुलित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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आज का दिन भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का है। चुप रहकर सब समझ लेने की कोशिश ना करें। साफ और नरम शब्दों में अपनी बात कहें, तो रिश्ते मजबूत होंगे और दिन भी शांत रहेगा। शुक्र की कृपा से सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: चुप रहकर अपनापन साबित करने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। घर की बातचीत में इशारों पर भरोसा कम रखें। सुविधा के नाम पर फालतू खरीदारी से बचें।

आज की सलाह: जो महसूस करें, उसे साफ और नरम शब्दों में कहें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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