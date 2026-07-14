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मूलांक 6 राशिफल 14 जुलाई 2026: नए संपर्क की मदद से आज मिलेगी सफलता, शुक्र की कृपा से बढ़ेगा प्यार

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 14 जुलाई 2026 को नए संपर्क से सफलता के योग, शुक्र की कृपा से प्यार और रिश्तों में आएगी मिठास। आज का दिन करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? जानिए विस्तृत अंक ज्योतिष और शुभ उपाय।

मूलांक 6 राशिफल 14 जुलाई 2026: नए संपर्क की मदद से आज मिलेगी सफलता, शुक्र की कृपा से बढ़ेगा प्यार

14 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए नए संपर्क और शुक्र की कृपा से भरा हुआ है। आज मन में हल्कापन रहेगा और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी। शुक्र आपको अपनापन और अच्छा माहौल दे रहा है, जबकि मूलांक 5 नए लोगों से मिलने और बातचीत के अच्छे अवसर ला रहा है। दिनभर छोटी-छोटी खुशियां गहरी लगेंगी, लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में गर्माहट बढ़ने के मजबूत संकेत हैं। अगर कुछ दिनों से पार्टनर या परिवार के साथ दूरी महसूस हो रही थी, तो आज छोटी-छोटी बातें और सहज व्यवहार नजदीकी बढ़ा सकते हैं। शुक्र की कृपा से आपका स्वभाव नरम रहेगा, जिससे अपनों को आपसे खुलकर बात करने में आसानी होगी। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है। परिवार में भी प्यार भरा माहौल रहेगा। आज बिना भारी चर्चा किए सिर्फ ध्यान देने और समय देने से रिश्ते में नई मिठास आ सकती है।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

करियर में आज नए संपर्क आपकी मदद कर सकते हैं। ऑफिस, टीम या क्लाइंट से जुड़ी बातचीत में आपका सौम्य और मिलनसार रवैया फायदेमंद साबित होगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सराहेंगे। मूलांक 5 की वजह से नए आइडिया और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो आज उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। छात्रों को भी ग्रुप डिस्कशन या किसी समझदार साथी से बात करके फायदा होगा। आज का दिन मेहनत के साथ लोगों से जुड़ने का है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

आज कुछ खर्च खुशी और आराम के नाम पर हो सकते हैं। शुक्र आपको अच्छा अनुभव और सुविधा चुनने की ओर ले जाता है। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पेमेंट या ट्रांसफर करते समय डिटेल अच्छे से जांच लें। मूलांक 5 की वजह से अनियोजित खर्च की संभावना है, लेकिन भाग्यांक 6 संतुलन बनाए रखने की सलाह दे रहा है। यदि कोई साझा खर्च या निवेश का प्लान है, तो पहले शर्तें साफ कर लें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज मन खुश रहेगा तो शरीर भी हल्का महसूस होगा। लेकिन आराम की चाह में दिन को बहुत ढीला ना पड़ने दें। मीठा या बाहर का खाना मन लुभा सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखें। गर्दन, पीठ या कंधे में हल्की जकड़न हो तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें। हल्की सैर, अच्छा संगीत और साफ माहौल आपको तरोताजा रखेगा। आज भावनाओं को संतुलित रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज्यादा सोचने या दूसरों की बातों को मन पर लेने से बचें।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: केवल अच्छे मूड में आकर अनावश्यक वादा ना करें। बैंक या पेमेंट की रसीद देखे बिना बात पूरी ना मानें। नए परिचय में जरूरत से ज्यादा निजी बात तुरंत ना खोलें।

आज की सलाह: खुशी बांटें, मगर दिन का ढांचा हाथ से ना जाने दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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