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मूलांक 6 राशिफल 13 अगस्त 2026: हंसी-मजाक के वक्त रखें इस बात का ध्यान, पढ़ें अंक राशिफल

By Anita Baranwal
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Mulank 6 Ank Jyotish 13 August 2026: 6, 15 और 24 तारीख जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। जानें इस मूलांक के जातकों के लिए 13 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है? पढ़ें मूलांक 6 का अंक राशिफल। 

Mulank 6 Rashifal
मूलांक 6 अंक राशिफल

Mulank 6 Daily Horoscope 13 August 2026: दिन का माहौल हल्का और मिलनसार लग सकता है। आप लोगों से सहज ढंग से जुड़ेंगे और आपकी मौजूदगी में अपनापन महसूस होगा। अंक 6 के स्वामी शुक्र आपको सलीका, नरमी और आकर्षण देते हैं, इसलिए छोटी बातचीत भी असर छोड़ सकती है। कहीं मन थोड़ा सजने संवरने, घर को व्यवस्थित करने या किसी प्रिय व्यक्ति से खुलकर बात करने की तरफ जा सकता है। अंत के करीब यह भी समझ आएगा कि 13 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 केवल भावनाओं पर नहीं, ठोस व्यवहार पर जोर दे रहे हैं। इसलिए जो अच्छा लग रहा है, उसे किसी काम की दिशा भी दें। मीठे स्वभाव के साथ थोड़ा अनुशासन जोड़ेंगे तो दिन ज्यादा संतुलित रहेगा।

मूलांक 6 लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है और बात करना आसान लगेगा। अगर किसी से हल्का आकर्षण है, तो बातचीत स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ सकती है। दिखावे से ज्यादा सच्ची रुचि काम करेगी। परिवार की बातचीत में भी आपका नरम लहजा माहौल को सरल बना सकता है। किसी पुराने मनमुटाव को लंबा खींचने के बजाय सीधे शब्दों में बात रखें। शुक्र का स्वभाव प्रेम और मेलजोल बढ़ाता है, इसलिए दोस्ती भी मजबूत हो सकती है। बस एक बात ध्यान रखें, हंसी मजाक में ऐसी बात न कहें जो बाद में गलत मतलब ले ली जाए।

मूलांक 6 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी प्रस्तुति और लोगों से तालमेल अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ऑफिस, मीटिंग या क्लाइंट से बात में आपका सभ्य और साफ तरीका पसंद किया जा सकता है। जो लोग डिजाइन, ब्यूटी, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, सेल्स या लोगों से जुड़े काम में हैं, उन्हें थोड़ा फायदा दिख सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप डिस्कशन या किसी दोस्त के साथ विषय समझना उपयोगी रहेगा। फिर भी दिन की 4 वाली ऊर्जा याद दिलाती है कि केवल अच्छा इंप्रेशन काफी नहीं होगा। काम समय पर पूरा करना, फाइल या नोट्स व्यवस्थित रखना और जवाब में स्पष्टता रखना जरूरी रहेगा। यही संतुलन आपकी छवि को मजबूत करेगा।

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मूलांक 6 फाइनेंस राशिफल

शुक्र के कारण मन सुविधा, सुंदर चीज या छोटे ट्रीट पर पैसा लगाने को कह सकता है। ऐसा हर खर्च गलत नहीं है, लेकिन जरूरत और खुशी के बीच फर्क समझना बेहतर रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बता रहा है कि पैसों में हिसाब साफ रखने से राहत मिलेगी। किसी साझा खर्च, घर के सामान या ऑनलाइन ऑर्डर में रकम और मात्रा ठीक से देख लें। दोस्ती या अपनापन में बिना पूछे किसी का हिस्सा उठाना बाद में खटक सकता है।

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मूलांक 6 हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन ज्यादा मेलजोल के बीच खुद को थकाना ठीक नहीं होगा। गला, चेहरा और शरीर की थकान पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार बोलने या भागदौड़ से बोझ महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, सादा पानी और कुछ देर शांत बैठना आपको रीसेट कर सकता है। अगर मन बहुत उत्साहित हो, तो सोने से पहले एक छोटा सा शांत रुटीन रखें।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: हंसी मजाक में निजी बात ज्यादा न खोलें। घर की बातचीत में तुलना से बचें। सुंदर दिखने वाली चीज को बिना जांचे न खरीदें।

आज की सलाह: अपनापन दिखाएं, पर बातों में साफ सीमा भी रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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