मूलांक 6 राशिफल 19 नवंबर 2026: नए परिचय को प्रेम की दिशा देने की संभावना, शुक्र है वजह
पेशेवर मेलजोल भी आपको अच्छा लगेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन काम की उपयोगिता भी स्पष्ट रखें।
कला और रचनात्मक कामों में आपकी दिलचस्पी रहेगी। मन मिलनसार होगा और आप अपनी खुशी आसपास के लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। शुक्र का सौंदर्य और प्रेम से जुड़ा स्वभाव आपकी पसंद में दिखेगा। कोई सुंदर सजावट, गीत या सलीके से किया गया काम आपका ध्यान खींचेगा। 19 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपका तटस्थ संबंध और भाग्यांक 4 से मित्रता इस रचनात्मक, मेलजोल भरे रुझान को सहारा देती है। दोस्तों से मिलने का मन होगा। नया मित्र बनने या किसी के प्रति प्रेम का आकर्षण जागने की संभावना है। अपनी पसंद साझा करना अच्छा लगेगा। हर मुलाकात को खास बनाने का दबाव न लें। आपका सहज अपनापन भी बातचीत में रंग भरेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में स्नेह जताने के लिए आपके पास नए शब्द होंगे। पार्टनर की किसी पसंद या हुनर की तारीफ करेंगे तो बातचीत में गर्मजोशी रहेगी। परिवार की बातचीत में किसी पुराने गीत या घर की सजावट का जिक्र सबको जोड़ने का सहज विषय बनेगा। शुक्र से जुड़ा आकर्षण नए परिचय को प्रेम की दिशा देने की संभावना रखता है। अकेले हैं तो किसी की रुचियां आपको भा सकती हैं। शुरुआती आकर्षण को समझने के लिए परिचय को धीरे बढ़ने दें। दोस्तों की संगत की चाह भी रहेगी।
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करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में रचनात्मक तरीका अपनाने का मन होगा। किसी विषय को चित्र, रंग या अपने बनाए उदाहरण से समझना आपको रुचिकर लगेगा। शुक्र का सलीके और सुंदरता से जुड़ा गुण प्रेजेंटेशन तैयार करने में उपयोगी रहेगा। ऑफिस में अपने विचार सरल और आकर्षक ढंग से रखें, साथ ही जरूरी जानकारी को पूरा स्थान दें। बिजनेस में उत्पाद या सेवा की प्रस्तुति पर सोचने के लिए दिन अनुकूल है।
आर्थिक राशिफल
सुंदर चीजों और सुविधाओं की ओर आपका ध्यान रहेगा। शुक्र से जुड़ी यह पसंद खरीदारी की इच्छा बढ़ा सकती है। सजावट या शौक की किसी वस्तु पर रकम लगाने से पहले तय करें कि उसका उपयोग कितना होगा। दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बने तो अपना बजट पहले देखें। आय या निवेश के मामले में आकर्षक प्रस्तुति को लाभ का प्रमाण न मानें। लेनदेन में कीमत और मिलने वाली सुविधा का मिलान करें।
हेल्थ राशिफल
रचनात्मक रुचियों के लिए थोड़ा खाली वक्त रखना आपको अच्छा लगेगा। संगीत सुनना, रंग भरना या कोई छोटी कलाकृति बनाना दिनचर्या में सुखद विराम देगा। शुक्र का सुख से जुड़ा गुण यहां अपनी सहज पसंद पहचानने में मदद करेगा। मिलने जुलने के उत्साह में लगातार कार्यक्रम भरने का दबाव न लें। अपनी ऊर्जा के अनुसार एक हल्की गतिविधि चुनें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: सुंदर दिखने वाली हर वस्तु आपके काम की नहीं होगी। नए आकर्षण को तुरंत गहरा रिश्ता न मानें। मेलजोल के उत्साह में अपनी सुविधा न भूलें।
आज की सलाह: अपनी रचनात्मक पसंद साझा करें और नए परिचय को वक्त दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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