मूलांक 6 राशिफल 18 नवंबर 2026: शुक्र नए परिचय को बनाएंगे खास
मूलांक 6 वालों को आज के दिन हर सुझाव अपनाना आवश्यक नहीं है। जो बात काम की लगे उसे छोटे स्तर पर परखने की रूपरेखा बनाएं। यहां पढ़ें आज का अंक ज्योतिष।
आपसे अक्सर असहमत रहने वाले लोगों की बात सुनने में दिलचस्पी रहेगी। बातचीत में समझ आएगा कि मत अलग होने पर भी उनसे कुछ सीखा जा सकता है। अंक 6 के स्वामी शुक्र रिश्तों में जुड़ाव और सहजता को महत्व देते हैं। यही गुण आपको विरोध के पीछे मौजूद उपयोगी बात पहचानने में मदद करेगा। 18 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक के प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 3 है, इसलिए मतभेद को टकराव मानने की जगह समझ बढ़ाने का अवसर रखें। हर बात से सहमत होने का दबाव न लें। रोमांस का कोई अवसर भी उभरने की संभावना है। यह अनुभव रोमांचक हो सकता है, हालांकि इसके थोड़े समय तक रहने की संभावना अधिक है।
मूलांक 6 लव राशिफल
रिश्तों में अपनी पसंद से अलग राय सुनना सहज लगेगा। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की बात का वह पहलू समझ आएगा, जिस पर पहले गौर नहीं किया था। शुक्र का प्रेम और आकर्षण से जुड़ा स्वभाव नए परिचय को खास बना सकता है। रोमांस का अवसर मिलने की संभावना है और उसमें उत्साह भी रहेगा। हालांकि यह जुड़ाव थोड़े समय का हो सकता है। इसलिए शुरुआती आकर्षण को लेकर लंबी उम्मीदें बांधने से पहले एक दूसरे की अपेक्षाएं समझें। अपने मन की कोमलता को भी जगह दें।
मूलांक 6 करियर राशिफल
कामकाज में आलोचना करने वाले व्यक्ति की बात इस बार उपयोगी लगेगी। छात्र किसी अलग तरीके से हल किए गए सवाल पर गौर करें। ऑफिस में आपके सुझाव से असहमत सहकर्मी का तर्क सुनना सीखने का अवसर होगा। बाजार या दुकान के काम में सामान की सजावट पर अलग राय मिले तो पूछें कि उसके पीछे ग्राहक की कौन सी जरूरत है। शुक्र की सुंदरता और सुविधा की समझ यहां उपयोगी रहेगी।
मूलांक 6 मनी राशिफल
पैसों पर अलग नजरिया रखने वाले व्यक्ति से चर्चा जानकारी बढ़ाने का अवसर होगी। किसी चीज की कीमत और उसकी उपयोगिता का फर्क समझने के लिए सवाल पूछें। शुक्र सुख और सुंदर वस्तुओं की ओर खींचते हैं, इसलिए पसंद की खरीदारी में टिकाऊपन भी देखें। नए आकर्षण के उत्साह में महंगा उपहार देना रिश्ते की गहराई का प्रमाण न मानें। कोई आर्थिक सुझाव अच्छा लगे तो उसकी शर्तें और अपने बजट पर असर जांचें।
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मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
अलग राय सुनते हुए मन में उठने वाली प्रतिक्रिया पर गौर करें। किसी बातचीत के बाद बेचैनी महसूस हो तो उसे समझने के लिए थोड़ा खुली हवा में टहलें। शुक्र से जुड़ी सुख की चाह को सरल आराम दें, जैसे पसंद का संगीत सुनना। नए परिचय का उत्साह अपनी रोजमर्रा की देखभाल पर हावी न होने दें। हर मुलाकात के लिए हामी भरने का दबाव भी न लें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: अलग राय सुनने को अपनी सहमति न बनने दें। नए रोमांस से तुरंत स्थायी जुड़ाव की उम्मीद न बांधें। आकर्षण में महंगे उपहार का दबाव न लें।
आज की सलाह: असहमत व्यक्ति से पूछें कि उसकी राय का आधार क्या है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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