मूलांक 6 राशिफल 21 अक्टूबर: दिखावे में ना करें खर्चा, रिश्ते में मिलेगा शुक्र का सपोर्ट
मूलांक 6 वालों पर 21 अक्टूबर के दिन शुक्र मेहरबान रहने वाले है। वहीं पैसों के मामले में इन्हें थोड़ा सतर्क रहना है। जानें आज और किन-किन बातों का खास ध्यान रखना है?
शुक्र का असर आपके स्वभाव में अपनापन, सुविधा की चाह और रिश्तों को संभालने की कला देता है। फिर भी 21 अक्टूबर 2026 को कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि किसी जिम्मेदार या ऊंचे पद वाले व्यक्ति के साथ बात सहज नहीं बन रही। इससे मन खट्टा हो सकता है, पर अपनी क्षमता पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। घर में भी परिवार की बातचीत के दौरान अगर कोई आपकी बात तुरंत न माने, तो उसे अपनी कमी न समझें। इस तारीख का मूलांक 3 संवाद बढ़ाता है और भाग्यांक 5 स्थितियों को तेजी से मोड़ता है। इसलिए एक ही बात पर अटकने के बजाय तरीका बदलना आपके लिए बेहतर रहेगा। कठिन घड़ी स्थायी नहीं होती। आपका संतुलन ही आपकी ताकत बनेगा।
लव राशिफल
रिश्तों के मामले में शुक्र आपका साथ देता है, लेकिन इस दिन नरमी के साथ स्पष्टता भी जरूरी रहेगी। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को लग सकता है कि आप उनकी बात पूरी तरह सुन नहीं रहे। खासकर परिवार की बातचीत में अगर जिम्मेदारी, खर्च या किसी फैसले का मुद्दा उठे, तो जवाब देने से पहले पूरी बात सुन लें। किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव घर के मूड पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में अपने लोगों से रूठने के बजाय सीधी और शांत बात करें। छोटी शिकायत को लंबा न खींचें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में यह दिन थोड़ा कसौटी वाला रह सकता है। ऑफिस, मीटिंग या किसी सीनियर के साथ तालमेल बैठाने में रुकावट महसूस हो सकती है। शुक्र आपको प्रस्तुति, व्यवहार और लोगों से जुड़ने की ताकत देता है, इसलिए अपनी शैली पर भरोसा रखें। अगर आपकी मेहनत तुरंत नोटिस न हो, तब भी काम की क्वालिटी गिरने न दें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। टीचर या गाइड से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिले तो मन छोटा न करें। 21 अक्टूबर का मूलांक 3 सीखने और बोलने की शक्ति देता है, जबकि भाग्यांक 5 बदलती स्थिति में जल्दी ढलने की मांग करता है। एक वैकल्पिक प्लान तैयार रखना फायदेमंद हो सकता है।
मू
फाइनेंस राशिफल
शुक्र के कारण सुविधा और सुंदर चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। इसी बीच अगर किसी दबाव वाले माहौल में खर्च का फैसला लेना पड़े, तो थोड़ा ठहरकर सोचें। प्रतिष्ठा दिखाने के लिए किया गया खर्च बाद में भारी लग सकता है। पैसों से जुड़ी बातों में शब्दों की मिठास पर नहीं, उपयोगिता पर ध्यान दें। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की राय सुनें, पर अंतिम गणना खुद मिलाकर देखें। छोटे लेन देन और घर से जुड़े नियमित भुगतान को साफ रखना बेहतर रहेगा।
हेल्थ राशिफल
मन का बोझ इस दिन शरीर में जकड़न की तरह महसूस हो सकता है, खासकर गर्दन, कंधों या पीठ के ऊपरी हिस्से में। अगर किसी बात से खीझ बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर शांत बैठें। हल्का संगीत, कमरे की सादगी और कुछ देर धीमी चाल से चलना आपको संतुलित कर सकता है। मीठा या तला हुआ खाकर मन हल्का करने की आदत पर लगाम रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: ऊंचे पद वाले व्यक्ति की कठोर बात को अपनी असफलता न मानें। परिवार की बातचीत में पुराने हिसाब बीच में न लाएं। दिखावे के लिए लिया गया सामान बाद में खल सकता है।
आज की सलाह: बात अटके तो तरीका बदलें, आत्मविश्वास नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र