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मूलांक 6 अंकराशि 9 जुलाई: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

By Anita Baranwal
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Mulank 6 Aaj ka ank rashifal: कामकाज में जिम्मेदारी का टेस्ट साफ दिख सकता है। ऑफिस की मीटिंग में कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जिसे सब जानते हों, पर आगे बढ़कर संभालने वाला कम हो।

मूलांक 6 अंकराशि 9 जुलाई: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 9 July 2026: दिन की शुरुआत से ही यह साफ महसूस हो सकता है कि कुछ काम आपकी तरफ देख रहे हैं। अंक 6 के लोग अक्सर माहौल, सुविधा और रिश्तों को सुंदर रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार जरूरी जिम्मेदारी को बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करना इस समय ठीक नहीं रहेगा। घर में कोई छोटी तकनीकी गड़बड़ी, सामान की मरम्मत या किसी अपने की मदद का मामला टलता गया तो बात बढ़ सकती है। शुक्र आपको सलीका देता है, इसलिए उलझन से भागने के बजाय चीजों को व्यवस्थित करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 आपको काम पूरा करने की हिम्मत देगा और भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि जिम्मेदारी निभाने से ही राहत मिलेगी।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी नरमी काम आएगी, पर केवल मीठी बात काफी नहीं होगी। अगर घर में कोई व्यक्ति मदद चाहता है, तो उसे सिर्फ दिलासा नहीं, थोड़ा समय और हाथ भी चाहिए होगा। पार्टनर को यह देखना जरूरी लगेगा कि आप साथ निभाने में कितने सच्चे हैं। शुक्र का स्वभाव प्रेम और अपनापन बढ़ाता है, इसलिए शिकायत का जवाब बहाने से नहीं, छोटे काम करके दें। किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाने का आसान तरीका यही रहेगा कि जो बात लंबित है, उसे मिलकर पूरा करें।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में जिम्मेदारी का टेस्ट साफ दिख सकता है। ऑफिस की मीटिंग में कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जिसे सब जानते हों, पर आगे बढ़कर संभालने वाला कम हो। वहां आपकी समझ और संतुलित व्यवहार काम आएगा। शुक्र आपको लोगों के साथ तालमेल देता है, इसलिए टीम के बीच सामंजस्य बनाना आपके लिए आसान रह सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी अधूरे नोट्स, लंबित असाइनमेंट या रुका हुआ फॉर्म जैसी चीजें निपटानी चाहिए। मूलांक 9 की सक्रिय ऊर्जा आपको आगे धकेलेगी, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि जो काम जरूरी है, वही पहले पूरा करें।

धन और वित्त

सुविधा से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। घर के काम की चीज, रिपेयर या किसी सदस्य की जरूरत पर पैसा लग सकता है। इसे केवल बोझ मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार सही समय पर किया गया खर्च आगे की बड़ी परेशानी बचा देता है। शुक्र खर्च भी कराता है और आराम भी चाहता है, इसलिए दिखावे वाली खरीदारी को थोड़ा पीछे रखें। लेन देन में यह साफ रखें कि कौन सी रकम जरूरी काम के लिए है और कौन सी सिर्फ मन के लिए।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मन में कामों की सूची बढ़ेगी तो शरीर में ढीलापन महसूस हो सकता है। ऐसे में पूरा दिन सोचते रहने के बजाय तीन जरूरी काम लिख लें और एक एक करके निपटाएं। इससे दबाव कम लगेगा. गर्दन, कंधे या पीठ में जकड़न हो तो दस मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। घर के छोटे काम खुद करने से भी ऊर्जा बनी रहेगी और मन में संतोष आएगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: घर की तकनीकी दिक्कत को टालते न रहें। मदद मांगने वाले अपने को बहाने वाला जवाब न दें। सुविधा के नाम पर गैरजरूरी खरीद से बचें।

आज की सलाह: जो काम सामने है, उसे शांत मन से पूरा करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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