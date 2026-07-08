मूलांक 6 अंकराशि 8 जुलाई: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Mulank 6 Today 8 July 2026 Future Prediction: आज आपको अपने दिल की बात कहने का मन बनेगा और सामने वाले की बात भी आप सामान्य से ज्यादा ध्यान से सुन पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सतर्क रहें।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 8 July 2026: रिश्तों की तरफ आपका मन खिंचा रहेगा और लोगों से जुड़ने की इच्छा भी बढ़ सकती है। अंक 6 पर शुक्र का असर आपको विनम्र, आकर्षक और दिल से देने वाला बनाता है, इसलिए बातचीत में अपनापन दिखेगा। यही खुलापन आपको कुछ ज्यादा वादा करने की तरफ भी ले जा सकता है। बीच में 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 अपनी सख्ती दिखाएगा और याद दिलाएगा कि हर बात का व्यावहारिक पक्ष भी होता है। साथ ही भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि क्या आप सच में उतना समय, पैसा या भाव दे पाएंगे। मेलजोल अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सीमा समझकर बोलना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात कहने का मन बनेगा और सामने वाले की बात भी आप सामान्य से ज्यादा ध्यान से सुन पाएंगे। विपरीत लिंग के लोगों से सहज तालमेल बनने के योग हैं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए तुरंत हां बोल देते हैं, तो बाद में उलझन हो सकती है। शुक्र रिश्तों में मिठास देता है, लेकिन मूलांक 8 साफ जिम्मेदारी भी मांगता है। इसलिए प्रेम संबंध हो या पारिवारिक रिश्ता, वही बात कहें जिसे निभाना आपके लिए संभव हो। नरम भाषा और साफ इरादा बहुत काम आएगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, पढ़ाई और बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी असर डालेगी। लोग आपकी बात मान सकते हैं, खासकर जहां समझाना, जोड़ना या क्लाइंट से तालमेल बनाना जरूरी हो। शुक्र सुविधा और प्रस्तुति का ग्रह है, इसलिए डिजाइन, सेल्स, पब्लिक डीलिंग, ब्यूटी, सर्विस या क्रिएटिव काम में पकड़ अच्छी रह सकती है। फिर भी केवल अच्छा व्यवहार काफी नहीं होगा। दिन की ऊर्जा में मूलांक 8 काम का हिसाब मांग रहा है, इसलिए जो कमिटमेंट लें, उसे लिखकर रखें। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि चुपचाप तैयारी करने वाला छात्र या प्रोफेशनल ज्यादा मजबूत रहेगा। मीटिंग में मीठी बात के साथ साफ समयसीमा भी रखें।
धन और वित्त
आराम, सौंदर्य और लोगों पर खर्च करने का मन बन सकता है। किसी अपने के कहने पर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और वजह दोबारा देख लें। शुक्र कभी कभी सुविधा के नाम पर जेब ढीली कर देता है। उधर मूलांक 8 चाहता है कि हर लेनदेन साफ रहे। भाग्यांक 7 भी इशारा करता है कि बिना पूरी जांच किया गया भुगतान बाद में सवाल खड़े कर सकता है। मदद करें, लेकिन भावुक होकर अपनी सीमा से बाहर न जाएं।
स्वास्थ्य और कल्याण
मूड अच्छा हो तो आप अपने शरीर की छोटी थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं। गर्दन, कंधों या कमर में जकड़न महसूस हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। मीठा या बाहर का कुछ लेने का मन बढ़ सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखें। शुक्र आराम पसंद कराता है, पर थोड़ी चाल ढाल बनाए रखना आपको सुस्ती से बचाएगा। हल्की खुशबू, साफ जगह और शांत संगीत भी मन को संतुलित कर सकते हैं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: केवल अच्छा लगने पर किसी को बड़ी हां न दें। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम मिलाकर देखें। सामाजिक दबाव में अपने बजट से बाहर न जाएं।
आज की सलाह: जितना निभा सकें उतना ही वादा करें और वही कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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