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मूलांक 6 राशिफल 31 जुलाई: 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

By Anita Baranwal
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Mulank 6 aaj ka ank rashifal: कामकाज में मन पूरी तरह सख्त मोड में नहीं रहेगा। अगर मन घूमने, मिलने या थोड़ा अलग करने का हो तो सीमित और सधा हुआ प्लान बेहतर रहेगा।

mulank 6 today prediction 31 july 2026
मूलांक 6 आज का अंक राशिफल 31 जुलाई 2026

Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 31 July 2026: मन शायद कुछ हल्का चलना चाहता है और आप भी भीतर से थोड़ा आराम, थोड़ी खुशी और अपने लोगों का साथ ढूंढेंगे। सुबह का रूटीन भी यही इशारा दे सकता है। जैसे चाय के साथ जल्दी जल्दी भागने के बजाय दो मिनट बालकनी में खड़े रहना अच्छा लगे। आपके अंक 6 पर शुक्र का असर सुख, सुविधा और सुंदर माहौल की चाह बढ़ाता है। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 कहता है कि आनंद भी ढंग से लें, ताकि बाकी काम न बिगड़ें। भाग्यांक 3 मेलजोल, हंसी और खुली बातचीत को सहारा देगा। अगर मन घूमने, मिलने या थोड़ा अलग करने का हो तो सीमित और सधा हुआ प्लान बेहतर रहेगा।

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मूलांक 6 आज का प्रेम और रिश्ते

दिल की बात इस समय भारी शब्दों से नहीं, नरम व्यवहार से ज्यादा समझी जाएगी। शुक्र आपके रिश्तों में अपनापन बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ छोटी सी मुलाकात, साथ चाय पीना या खुलकर हंस लेना भी दूरी कम कर सकता है। परिवार में किसी को आपकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी लग सकती है, सलाह कम। अगर कोई अपने मूड में हो तो उसे बदलने की जल्दी न करें। प्रेम में दिखावा कम और सहजता ज्यादा असर करेगी। पुराने मनमुटाव को लंबा खींचने के बजाय हल्की बात से शुरुआत करना बेहतर रहेगा।

मूलांक 6 आज का शिक्षा और करियर

कामकाज में मन पूरी तरह सख्त मोड में नहीं रहेगा। फिर भी यह ढील नुकसानदेह बने, ऐसा जरूरी नहीं है। मूलांक 4 आपको याद दिलाएगा कि जरूरी काम पहले निपटें, उसके बाद हल्का मूड रखें। भाग्यांक 3 मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लास या टीम बातचीत में आपकी बात को आकर्षक बना सकता है। शुक्र का असर आपको काम की जगह भी साफ, व्यवस्थित और आरामदेह माहौल की तरफ खींचेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना ठीक रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में नेटवर्किंग, क्लाइंट से नरम बात और प्रस्तुति की खूबसूरती काम आ सकती है, बस आलस्य को आदत न बनने दें।

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मूलांक 6 आज का धन और वित्त

सुख और सुविधा से जुड़ी चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। अच्छा खाना, छोटी शॉपिंग, सजावट या किसी सैर का खर्च बढ़ सकता है। शुक्र ऐसी इच्छाएं बढ़ाता है, इसलिए बजट को नजरअंदाज न करें। पैसा पूरी तरह रोकने की जरूरत नहीं, पर हर खुशी को खर्च से जोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा। 31 जुलाई की ऊर्जा बताती है कि प्लान बनाकर किया गया खर्च हल्का लगेगा। किसी दोस्ताना माहौल में बिल या हिस्से की रकम साफ रखना बेहतर रहेगा, ताकि बाद में असहजता न हो।

मूलांक 6 आज का स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर को बहुत सख्त अनुशासन नहीं, बल्कि नरम संतुलन की जरूरत रहेगी। अगर मन आराम मांग रहा है तो खुद को थोड़ा धीमा चलने दें। गरदन, कंधों या कमर में जकड़न महसूस हो तो नहाने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग करें। तेज खुशबू, बहुत तला खाना या मीठा जरूरत से ज्यादा लेने पर भारीपन हो सकता है। अपने आसपास साफ और शांत माहौल रखने से भी राहत मिलेगी।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: खुशी के नाम पर बेवजह महंगा प्लान तुरंत फाइनल न करें। किसी अपने की चुप्पी को नाराजगी मानकर प्रतिक्रिया न दें। आराम के चक्कर में जरूरी काम टालते न जाएं।

आज की सलाह: थोड़ी खुशी लें, पर दिन का ढांचा हाथ से न छोड़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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