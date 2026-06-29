मूलांक 6 अंकराशि 29 जून: सुविधा और खुशी के नाम पर ढीली हो सकती है जेब, पढ़ें आज का भविष्यफल
Mulank 6 Today 29 June 2026 Future Prediction: परिवार में आपका नरम रवैया माहौल संभाल सकता है। शरीर में भारीपन से ज्यादा ढीलापन महसूस हो सकता है। आज खर्चों पर नजर रखें। पढ़ें मूलांक 6 का कैसा रहेगा दिन।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 29 June 2026: पहली सावधानी यह रखें कि आराम के मूड में जरूरी काम पूरी तरह न टालें। आपका मूलांक 6 और शुक्र का स्वभाव आपको अपनापन, सुंदरता और सुविधा की तरफ खींचता है। इसलिए लोगों को खुश करने, घर या अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाने और किसी दोस्त के लिए कुछ खास करने का मन हो सकता है। सुबह के रूटीन में भी यह दिखेगा। जैसे चाय थोड़ा सलीके से बनाना, कपड़े सोचकर चुनना या घर वालों के लिए छोटी सी मदद करना। मन हल्का रहेगा और बहुत बड़ी दौड़ लगाने की इच्छा कम हो सकती है। 29 जून 2026 का मूलांक 2 इस नरमी को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 9 इशारा देता है कि पुराने भावनात्मक हिसाब सुलझाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में मिठास लाने का मौका बन सकता है, खासकर जब आप बिना दिखावे के स्नेह जताएंगे। शुक्र आपको प्यार को शब्दों से ज्यादा व्यवहार में दिखाने की ताकत देता है। किसी करीबी के लिए छोटी सी पसंद की चीज लाना, हालचाल पूछना या पुरानी नाराजगी पर नरम बात करना असरदार रहेगा। अगर पार्टनर कुछ शांत लगें, तो उसे दूरी मानने के बजाय थकान भी समझें। परिवार में भी आपका नरम रवैया माहौल संभाल सकता है। बस हर बात में अपनी तरफ से ज्यादा उम्मीद न जोड़ें। अपना भविष्य जानें
शिक्षा और करियर
कामकाज में बहुत आक्रामक बनने की जरूरत नहीं है। सहज ढंग से किया गया काम ज्यादा टिकाऊ रहेगा। शुक्र का असर प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कस्टमर डीलिंग, ब्यूटी, फैशन, सजावट, हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में खास मदद दे सकता है। ऑफिस में आपका विनम्र रवैया लोगों को साथ ला सकता है। अगर टीम में कोई बात अटकी है, तो नरमी से कही गई बात आगे रास्ता खोल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन बहुत भारी दबाव लेने का नहीं, बल्कि साफ और सुंदर तरीके से नोट्स या प्रोजेक्ट व्यवस्थित करने का है। मूलांक 2 सहयोग बढ़ाता है और 9 अधूरे काम पूरे करने की याद दिलाता है।
धन और वित्त
सुविधा और खुशी के नाम पर जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। किसी दोस्त, घर या अपने लिए अच्छा खर्च करने का मन बनेगा, जो पूरी तरह गलत नहीं है। बस शुक्र का यही पक्ष कभी कभी जरूरत और शौक की रेखा हल्की कर देता है। इसलिए भुगतान करने से पहले एक बार देखें कि खर्च भावनाओं में हो रहा है या काम का है। छोटी गिफ्ट, सजावट या खाने पीने पर रकम बढ़ सकती है। उधार देकर तुरंत राहत महसूस हो, फिर भी शर्तें साफ रखना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में भारीपन से ज्यादा ढीलापन महसूस हो सकता है। आराम अच्छा लगेगा, पर बहुत सुस्ती दिन की लय बिगाड़ सकती है। मीठा या क्रीमी चीजें ज्यादा लेने पर आलस बढ़ सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ा खुला चलना और कमरे या डेस्क को सहेजना भी मन को साफ करेगा। शुक्र के असर में साफ कपड़े और सुथरा माहौल भी भीतर की थकान कम करते हैं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: अपनापन दिखाने में अपनी सीमा न भूलें। केवल मूड देखकर जरूरी काम आगे न सरकाएं। किसी रिश्ते में मन की बात बिना समझे खर्च से न भरें।
आज की सलाह: स्नेह दिखाइए, पर सुविधा और जिम्मेदारी का संतुलन रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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