मूलांक 6 अंकराशि 25 जून: आज ऑनलाइन पेमेंट करते समय रहें सतर्क, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Mulank 6 Today 25 June 2026 Future Prediction: आज लव लाइफ में अपने शब्दों को नरम रखें और आंखें खुली रखना जरूरी है। शुक्र के प्रभाव के कारण सुविधा और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। पढ़ें मूलांक 6 का आज का अंक राशिफल।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 25 June 2026, Number 6 Future Prediction: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। शुक्र आपके स्वभाव में अपनापन, सुंदरता की चाह और लोगों को जल्दी पसंद कर लेने की प्रवृत्ति देता है। इसी कारण कई बार आप चेहरे, बातों या दिखावे से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। 25 जून 2026 में यह बात थोड़ा ज्यादा दिख सकती है। किसी व्यक्ति, प्रस्ताव या माहौल को लेकर मन अपनी तरफ से कहानी बना सकता है, जबकि सच थोड़ा अलग हो। मूलांक 7 भीतर की परतें खोलने का काम करता है, इसलिए सतह के नीचे की बात समझना जरूरी रहेगा। भाग्यांक 5 दिन की ऊर्जा को तेज और बदलती हुई रखेगा। ऐसे में राय भी जल्दी बदल सकती है। किसी पर भरोसा करने से पहले दो बातें पूछ लेना और अपनी उम्मीदें साफ रखना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल की तरफ से खिंचाव तेज रह सकता है, लेकिन हर आकर्षण टिकाऊ रिश्ता बने, यह जरूरी नहीं। शुक्र प्रेम को मीठा बनाता है, पर कभी कभी वही आपको सामने वाले की कमियां देर से दिखाता है। अगर किसी की बात बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसके व्यवहार को भी उतना ही ध्यान से देखें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे मन की कल्पना और साथी की वास्तविक जरूरत में फर्क समझें। परिवार में भी किसी एक सदस्य को लेकर पक्षपात जैसा भाव न आने दें। नरम शब्द रखें, पर आंखें खुली रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में प्रेजेंटेशन, डिजाइन, पब्लिक डीलिंग, सेल्स, ब्यूटी, फैशन, हॉस्पिटैलिटी या क्लाइंट संभालने वाले लोगों के लिए दिन उपयोगी हो सकता है, बशर्ते आप सिर्फ पसंद के आधार पर निर्णय न लें। ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत सहयोगी दिखे, फिर भी जिम्मेदारी बांटते समय रिकॉर्ड और काम की गुणवत्ता जरूर देखें। पढ़ाई में भी चमकदार नोट्स या शॉर्टकट से ज्यादा ठोस समझ पर ध्यान दें। भाग्यांक 5 बातचीत और नेटवर्किंग बढ़ाता है, इसलिए मीटिंग, कॉल या नए संपर्क बन सकते हैं। मूलांक 7 यह याद दिलाता है कि हर जानकारी की जांच जरूरी है। बिजनेस में किसी चेहरे से ज्यादा शर्तों और टाइमलाइन को महत्व दें।
धन और वित्त
शुक्र सुविधा और खर्च दोनों बढ़ाता है, इसलिए मन किसी पसंदीदा चीज पर तुरंत पैसा लगाने को कह सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, अमाउंट और रिसीव करने वाले खाते की जांच दोबारा करें। किसी के कहने भर से भुगतान आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। छूट, कॉम्बो या अच्छा पैकेज दिखे तो उसकी असली जरूरत भी सोचें। मूलांक 7 छिपी बात पकड़ने में मदद करेगा, अगर आप रुककर देखें। भाग्यांक 5 के कारण छोटे छोटे लेनदेन ज्यादा हो सकते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का असर शरीर पर दिख सकता है। अगर उम्मीद टूटे या किसी की बात खले, तो सुस्ती या भारीपन महसूस हो सकता है। मीठा या बहुत रिच खाना भावनात्मक राहत जैसा लगेगा, पर बाद में बोझ बढ़ा सकता है। हल्का भोजन, थोड़ा खुली हवा में चलना और कमरे या डेस्क को सलीके से रखना आपको जल्दी संतुलित करेगा। शुक्र को साफ सुथरा माहौल पसंद है, इससे मन भी स्थिर रहता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: केवल मीठी बातों पर भरोसा न करें। ऑनलाइन पेमेंट बिना नाम मिलाए न करें। आकर्षण को तुरंत वादा समझने की भूल न करें।
आज की सलाह: पसंद से पहले सच को परखिए, फिर ही मन बनाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र