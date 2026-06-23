मूलांक 6 अंकराशि 23 जून: कई बातें एक साथ आ सकती हैं सामने, होंगे बेवजह खर्च
Mulank 6 Today 23 June 2026 Future Prediction: आज हर बात को गंभीरता से लेने के बजाए कुछ को सहज छोड़ देना चाहिए। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पढ़ें मूलांक 6 का अंकराशिफल 23 जून।
Mulank 6 Today 23 June 2026, Number 6 Future Prediction: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। अगर मन कुछ हल्का रहना चाहता है और आप भागदौड़ से थोड़ा किनारा करने का सोच रहे हैं, तो यह भावना बेवजह नहीं है। 23 जून 2026 का मूलांक 5 दिन में चलायमान ऊर्जा ला रहा है, जबकि भाग्यांक 3 मन को खुलापन और मेलजोल की तरफ ले जाता है। आपके स्वामी ग्रह शुक्र का स्वभाव भी सुख, सुंदरता और अपनेपन से जुड़ा है, इसलिए काम के बीच थोड़ा आराम, अच्छी बातचीत या पसंदीदा माहौल आपको संतुलित रख सकता है। हर बात को गंभीर बनाने के बजाय कुछ चीजें सहज छोड़ देना बेहतर रहेगा। मन बहलाने वाली छोटी योजना, घर की सजावट में बदलाव या अपने लिए थोड़ा अच्छा समय निकालना फायदेमंद हो सकता है।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में नरमी आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगी। शुक्र का असर आपको अपनापन जताने की अच्छी समझ देता है, इसलिए रिश्तों में औपचारिकता कम और गर्माहट ज्यादा रखने से बात बनेगी। अगर किसी अपने के साथ कई दिनों से सिर्फ जिम्मेदारियों वाली बातचीत हो रही थी, तो अब हल्की मुस्कान और सीधी बात दूरी कम कर सकती है। प्रेम संबंध में बहुत बड़े वादों की जरूरत नहीं है। छोटा सा ध्यान, तारीफ या साथ बैठकर चाय पी लेना भी असर दिखा सकता है। परिवार में किसी की सुविधा या पसंद का खयाल रखना रिश्तों को मुलायम बनाएगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में यह समय सिर्फ दौड़ने का नहीं, सही लय पकड़ने का है। मूलांक 5 के कारण कई बातें एक साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन भाग्यांक 3 आपको लोगों से तालमेल बनाकर काम पूरा कराने में मदद देगा। ऑफिस में बहुत सख्त रुख रखने के बजाय सहयोगी तरीका ज्यादा उपयोगी रह सकता है। शुक्र का संबंध प्रस्तुति, डिजाइन, ग्राहक व्यवहार, सेवा और सौंदर्यबोध से भी है, इसलिए ऐसे कामों में आपकी पकड़ साफ दिख सकती है। पढ़ाई करने वालों को लगातार दबाव में बैठने से बेहतर नतीजा छोटे ब्रेक के साथ मिल सकता है। किसी विषय को दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे, तो याद भी बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में सुविधा की चाह बढ़ सकती है। यही जगह है जहां थोड़ा संतुलन जरूरी रहेगा। घर का छोटा खर्च जैसे अच्छी मिठाई, सजावटी सामान, कुशन कवर, खुशबू वाली चीजें या बाहर से कुछ मंगवाने पर रकम धीरे धीरे बढ़ सकती है। शुक्र ऐसी चीजों की तरफ खींचता है जो मन को अच्छा लगे, लेकिन मूलांक 5 बेवजह खर्च भी करा सकता है। बेहतर रहेगा कि जरूरी और मनपसंद खर्च अलग अलग सोचें. किसी भी खरीद में सिर्फ दिखावट नहीं, उपयोग भी देखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को लगातार व्यस्त रखने से उलझन बढ़ सकती है। हल्का संगीत, थोड़ी खुली हवा या दिन में कुछ देर बिना किसी काम के बैठना राहत दे सकता है। मीठा या बहुत रिच खाना मन को अच्छा लगेगा, पर मात्रा संभालकर रखें। गर्दन और चेहरे की थकान महसूस हो, तो ठंडे पानी के छींटे और कुछ मिनट आराम उपयोगी रहेंगे।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
सावधानी: मन खुश करने के नाम पर बार बार छोटा खर्च न बढ़ाएं। रिश्तों में सुविधा को भावना का विकल्प न बनने दें। काम टालकर सिर्फ आराम चुनेंगे, तो बाद में दबाव बढ़ सकता है।
आज की सलाह: अपने मन को आराम दें, पर लय पूरी तरह न टूटने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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