मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): शुक्र के कारण इन 3 चीजों पर खर्च कर सकते हैं धन, जरूरत का रखें ध्यान
Mulank 6 aaj ka ank rashifal: दिल की बात सहज ढंग से कहने का समय है। आपकी नरमी और ध्यान देने की आदत रिश्तों में अच्छा असर डाल सकती है।w
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 23 July 2026: मन में अपनापन रहेगा और चेहरे पर नरमी दिखेगी। 23 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 5 की हलचल और भाग्यांक 4 की व्यवस्था साथ चल रही है, इसलिए मिलना जुलना भी होगा और काम को ढंग से रखना भी जरूरी रहेगा। शुक्र के प्रभाव से आप सुंदरता, सुविधा और रिश्तों को ज्यादा महत्व देंगे। किसी चीज को बेहतर बनाने का मन होगा, चाहे घर का कोना हो, कपड़ों की पसंद हो या बाजार या दुकान के काम में सामान चुनने का तरीका। लोगों से मीठी बात बनेगी, पर हर जगह मन से ज्यादा बजट और जरूरत को भी साथ रखें। रचनात्मक सोच से फायदा हो सकता है, बस उसे बिखरने न दें।
मूलांक 6 वालों का आज प्रेम और रिश्ते कैसे रहेंगे
दिल की बात सहज ढंग से कहने का समय है। आपकी नरमी और ध्यान देने की आदत रिश्तों में अच्छा असर डाल सकती है। पार्टनर, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को आपकी तरफ से छोटा सा सहयोग भी बड़ा महसूस हो सकता है। शुक्र प्रेम का ग्रह है, इसलिए आकर्षण और लगाव बढ़ा हुआ रहेगा। फिर भी सिर्फ मीठे शब्द काफी नहीं होंगे। सामने वाले की सुविधा और समय का भी ध्यान रखें। पुरानी दोस्ती में फिर से गर्माहट आ सकती है। अगर कोई बात अटकी है, तो उसे शिकायत नहीं, समझदारी से रखें।
मूलांक 6 वालों की आज शिक्षा और करियर कैसा रहेगा
कामकाज में आपकी प्रस्तुति असर छोड़ सकती है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है जहां चीजों को सुंदर, साफ और लोगों के काम की बनाकर पेश करना हो। मूलांक 5 बातचीत और तेजी देता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि फाइल, रेट, सूची और समय का क्रम ठीक रखें। यही संतुलन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाजार या दुकान से जुड़ा काम हो तो डिस्प्ले, पैकिंग, ग्राहक से बात या पसंद समझने में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। स्टूडेंट्स भी प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में रचनात्मकता दिखाएं, पर नियम और फॉर्मेट न छोड़ें।
मूलांक 6 वालों का आज धन और वित्त कैसा रहेगा
शुक्र के कारण सुंदर चीजों, सुविधा या किसी प्रियजन पर खर्च करने का मन हो सकता है। इसमें बुराई नहीं, पर जरूरत और मन की चाह में फर्क बनाए रखें। मूलांक 5 छोटी छोटी खरीद की तरफ खींच सकता है और भाग्यांक 4 हिसाब मांगता है। दुकान, ऑनलाइन ऑर्डर या बाजार के लेन देन में रेट, क्वालिटी और वापसी की शर्त देख लेना बेहतर रहेगा। आय सामान्य रह सकती है। सोच समझकर किया गया खर्च ज्यादा संतोष देगा।
मूलांक 6 वालों का आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा
भावनाएं खुली रहेंगी, इसलिए थकान शरीर से ज्यादा मन पर महसूस हो सकती है। बहुत देर तक एक ही माहौल में रहने से भारीपन आ सकता है। हल्का संगीत, कमरे की सफाई या फूलों जैसी छोटी सुंदर चीजें मूड को संतुलित करेंगी। मीठा खाने की इच्छा बढ़े तो मात्रा संभालें। गर्दन और पीठ को ढीला रखने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: पसंद की चीज देखकर तुरंत हां न करें। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा उम्मीद न बांधें। बाजार के काम में सिर्फ दिखावे पर फैसला न लें।
आज की सलाह: प्यार दिखाइए, पर हर बात में समझदारी साथ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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