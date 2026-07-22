मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): शुक्र के कारण ये 3 चीजें आपको खींच सकती हैं अपनी ओर, बढ़ेंगे खर्च
Mulank 6 Aaj ka ank rashifal: परिवार की बातचीत में किसी पुराने मुद्दे पर फिर बात उठे तो माहौल हल्का रखिए। सलाह देने से पहले दो वाक्य सहमति के बोल दें। कामकाज में आपकी पसंद और समझ दोनों साथ चलेंगी।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 22 July 2026: दिन का माहौल थोड़ा संवेदनशील और समझदार फैसलों वाला है। आप छोटी बातों के पीछे छिपा भाव जल्दी पकड़ सकते हैं। यही आपकी ताकत रहेगी। अंक 6 पर शुक्र का असर सुख, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देता है, इसलिए मन केवल काम नहीं, माहौल भी देखेगा। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 इस संवेदनशीलता को जमीन से जोड़े रखता है और भाग्यांक 3 बात रखने का सही तरीका देता है। किसी काम, सामान या व्यक्ति को लेकर आपकी पहली समझ काफी हद तक सही दिशा दिखा सकती है। परिवार की बातचीत में भी आप माहौल पढ़ लेंगे। बस हर बात तुरंत कह देना जरूरी नहीं है। सही शब्द चुनेंगे तो बात आसानी से बनेगी।
मूलांक 6 वालों के लिए कैसे रहेंगे प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी समझ इस समय काम आ सकती है। सामने वाला क्या कह रहा है, उससे ज्यादा क्या महसूस कर रहा है, यह बात आप पकड़ सकते हैं। पार्टनर के साथ कोई छोटी उलझन हो तो समझाने से पहले सुनना बेहतर रहेगा। शुक्र आपको अपनापन देता है, इसलिए नरमी आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। परिवार की बातचीत में किसी पुराने मुद्दे पर फिर बात उठे तो माहौल हल्का रखिए। सलाह देने से पहले दो वाक्य सहमति के बोल दें। इससे लोग आपकी बात मानने के करीब आएंगे।
मूलांक 6 वालों के लिए कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी पसंद और समझ दोनों साथ चलेंगी। कोई प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कंटेंट, कस्टमर हैंडलिंग, सजावट, सर्विस या लोगों से जुड़े काम में आपका नजरिया सराहा जा सकता है। शुक्र स्वाभाविक तौर पर आकर्षण और संतुलन देता है, लेकिन मूलांक 4 याद दिलाता है कि केवल आइडिया नहीं, उसकी ठोस रूपरेखा भी चाहिए। भाग्यांक 3 की वजह से मीटिंग या चर्चा में आपकी बात असर छोड़ सकती है, अगर आप उसे साफ और सीधे ढंग से रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए कल्पना शक्ति अच्छी रहेगी। नोट्स को रंग, चार्ट या छोटे पॉइंट में बांटकर पढ़ना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 6 वालों के लिए कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
पैसों के मामले में सुविधा और पसंद दोनों खर्च बढ़ा सकते हैं। कोई चीज अच्छी लगे तो उसका उपयोग भी सोचें। शुक्र के कारण सुंदर, आरामदायक या ब्रांडेड विकल्प खींच सकते हैं, लेकिन मूलांक 4 कहता है कि खरीद से पहले काम की जरूरत देखें। साझा खर्च, घर के सामान या किसी पारिवारिक जरूरत पर बात साफ रखना ठीक रहेगा। भाग्यांक 3 बातचीत से रास्ता निकाल सकता है। हिसाब बोलकर नहीं, लिखकर तय करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
मन और शरीर का तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा पर असर डाल सकता है। बहुत शोर, बिखराव या अव्यवस्था से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्की खुशबू, साफ जगह और थोड़ा शांत समय आपको जल्दी संतुलित करेगा। मीठा या तला हुआ देखकर मन ललचा सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखें। शाम को दस मिनट धीमी चाल से चलना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: परिवार की बातचीत में पुरानी बात बार बार न दोहराएं। केवल दिखावे के लिए खरीदारी भारी पड़ सकती है। काम में अच्छे आइडिया को बिना प्लान के आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: अपनी पहली समझ पर भरोसा रखें, फिर उसे जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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