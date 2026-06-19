मूलांक 6 अंक ज्योतिष: आज पुराने जख्म फिर हो सकते हैं हरे, पढ़ें अपना अंक राशिफल
Mulank 6 Daily Horoscope: मूलांक 6 वालों को आज हड़बड़ी में सब कछ नहीं करना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला सब खराब कर सकता है। 19 जून के दिन कोई पुराना जख्म फिर से हरा होता दिखेगा।
जरूरी कागज हाथ में लेकर दोबारा जांच करने जैसी स्थिति दिन का सही संकेत दे रही है। छोटी सी चूक भी बाद में उलझन बढ़ा सकती है, इसलिए ठहरकर देखना बेहतर रहेगा। 19 जून 2026 का मूलांक 1 आपको तुरंत पहल करने को कहेगा, लेकिन भाग्यांक 8 हर बात में तथ्य और जिम्मेदारी मांगता है। अंक 6 पर शुक्र का असर आपको सहज, नरम और संबंधों को बचाने वाला बनाता है, पर इसी कारण आप कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो सकता है जिससे मन हल्का होने के बजाय खिंच जाए। पुराने भाव फिर उभरें तो खुद को दोष देने के बजाय स्थिति को साफ नजर से देखें। सलीके से रखी दूरी भी कई बार समझदारी होती है।
प्रेम और रिश्ते
मन का कोमल हिस्सा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। शुक्र प्रेम और निकटता देता है, लेकिन जब पुरानी चोट दबाकर रखी जाए तो वही बात अचानक चुभती भी है। पार्टनर या किसी करीबी से बातचीत में आधी बात, छिपी बात या इशारों में कही बात उलझन बढ़ा सकती है। अगर कोई पुराना मुद्दा बार बार सामने आ रहा है, तो उसे सुंदर शब्दों में ढकने के बजाय साफ तरीके से रखना बेहतर रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति से निजी बात शेयर करने से पहले सोचें। हर हमदर्द सही सलाह दे, यह जरूरी नहीं। अपने दिल की रक्षा करना भी प्रेम का हिस्सा है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में चेहरा शांत रहेगा, पर भीतर खींचतान चल सकती है। इसका असर फैसलों पर पड़ सकता है, इसलिए किसी जरूरी फाइल, फॉर्म, एग्रीमेंट या पहचान से जुड़े कागज को जमा करने से पहले एक बार खुद पढ़ लें। मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि बिना जांच किसी बात पर मुहर न लगाएं। ऑफिस में किसी पुरानी जान पहचान वाले से असहज मुलाकात हो सकती है। बात को प्रोफेशनल दायरे में रखना समझदारी होगी। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही संकेत है। नोट्स, एडमिट कार्ड, प्रोजेक्ट या आवेदन में नाम, तारीख और डिटेल्स जांच लें। सलीका ही आपका बचाव बनेगा।
धन और वित्त
शुक्र के कारण सुविधा और सुंदर चीजों पर मन जल्दी जा सकता है, खासकर जब भावनाएं अस्थिर हों। ऐसे में खर्च कभी कभी मन बहलाने का तरीका बन जाता है। भाग्यांक 8 कहता है कि पैसे से जुड़ी हर बात लिखित और साफ रखें। किसी के कहने पर भुगतान, बुकिंग या साझा खर्च का फैसला करने से पहले शर्तें समझ लें। अगर कोई पुराना हिसाब अटका है, तो नरमी रखें पर ढील न दें। भावनात्मक दबाव में आर्थिक फैसला लेना ठीक नहीं होगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
भावनात्मक हलचल का असर गर्दन, कंधों या चेहरे की थकान में दिख सकता है। शीशे के सामने दो मिनट रुककर लंबी सांस लें और जबड़ा ढीला छोड़ें। इससे भीतर की पकड़ थोड़ी नरम होगी। मीठा या आराम देने वाली चीजें ज्यादा लेने का मन हो सकता है, पर शरीर की असली जरूरत पानी, हल्का खाना और थोड़ी शांति है। दिन में एक छोटा विराम आपके लिए उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: निजी बात गलत व्यक्ति से साझा ना करें। जरूरी कागज बिना पढ़े आगे ना बढ़ाएं। पुराने दर्द में आकर दिल का फैसला ना लें।
आज की सलाह: जो बात खटके, उसे जांचे बिना दिल से ना मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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