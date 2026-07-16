मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): आप पर है शुक्र का सीधा असर, बस हर चमकती चीज को जरूरी न मानें
Mulank 6 Aaj ka ank rashifal: आज मूलांक 6 वालों के लिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से बात बढ़ सकती है, या पुराने रिश्ते में हल्की ताजगी लौट सकती है। कामकाज में गति रहेगी। पढ़ें कैसा रहेगा आपका दिन।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 16 July 2026: रोजमर्रा की चाल इस समय थोड़ी तेज और चहल पहल भरी रह सकती है। लोगों से मिलना, बातें करना और नए आइडिया सुनना आपको अच्छा लगेगा। आपका मूलांक 6 और शुक्र का असर स्वभाव में अपनापन, सलीका और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता देता है। इसी कारण जहां दूसरे लोग केवल बातचीत करेंगे, वहां आप रिश्ते और काम दोनों की दिशा पकड़ सकते हैं। बीच में 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भी अपना असर दिखाएगा, इसलिए भीड़ में रहते हुए भी मन कुछ बातों को चुपचाप परखेगा। भाग्यांक 6 दिन को मेलजोल वाला बनाता है। बाजार, दुकान या खरीदारी से जुड़ी छोटी बातचीत भी किसी काम की जानकारी दे सकती है। बस हर चमकती चीज को जरूरी न मानें।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में नरमी और उत्साह साथ साथ चलेंगे। किसी दिलचस्प व्यक्ति से बात बढ़ सकती है, या पुराने रिश्ते में हल्की ताजगी लौट सकती है। शुक्र का स्वभाव प्रेम और आकर्षण बढ़ाता है, इसलिए आपकी बातों में खिंचाव रहेगा। फिर भी मूलांक 7 की वजह से सामने वाले की नीयत और मूड को समझने में थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। घर में भी हल्की फुल्की बातचीत से दूरी कम हो सकती है। अगर कोई अपने मन की बात लंबी घुमा कर कह रहा हो, तो आप सीधा पूछ लें। इससे गलतफहमी कम होगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में गति रहेगी। ऑफिस, मीटिंग, कॉल या लोगों से जुड़ा काम ज्यादा सक्रिय दिख सकता है। जिन लोगों का काम ग्राहक, काउंटर, सेल्स, डिजाइन, ब्यूटी, कपड़े, सजावट या दुकानदारी से जुड़ा है, उन्हें लोगों की पसंद समझने में फायदा मिल सकता है। शुक्र आपको प्रस्तुति और व्यवहार की ताकत देता है, इसलिए आपका तरीका असर छोड़ेगा। साथ ही 16 जुलाई का भाग्यांक 6 सहयोग से लाभ दिला सकता है, जबकि मूलांक 7 कहता है कि हर बात की अंदरूनी बात भी समझें। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन उपयोगी रहेगा, पर केवल सुनकर न छोड़ें। अपने नोट्स ठीक करना भी जरूरी होगा। बिजनेस में नए संपर्क काम के बन सकते हैं।
धन और वित्त
पैसों के मामले में मन थोड़ा खुला रह सकता है। अच्छी चीज, सुंदर चीज या पसंद की चीज पर खर्च करने का मन बनेगा। यह शुक्र का सीधा असर है। लेकिन दिन की तेज रफ्तार में छोटी छोटी रकम कहां जा रही है, यह नजर से छूट सकता है। दुकान, ऑनलाइन ऑर्डर, गिफ्ट या बाहर के छोटे भुगतान जोड़कर देखें। भाग्यांक 6 सुविधा की तरफ खींचेगा, इसलिए जरूरत और शौक में फर्क रखना बेहतर रहेगा। किसी साझा भुगतान की बात है तो पहले रकम साफ कर लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
लगातार लोगों के बीच रहने से शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। चेहरे, त्वचा या आंखों में हल्की थकावट महसूस हो तो कुछ देर शांत जगह में बैठना राहत देगा। मीठा या तला हुआ बार बार खाने का मन बने तो मात्रा संभालें। शुक्र प्रधान लोगों पर यह असर जल्दी आता है। सुगंध, साफ जगह और हल्का संगीत आपको जल्दी संतुलित कर सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: दिखावे में आकर अनावश्यक खरीदारी न करें। हर नई पहचान को तुरंत बहुत करीब न आने दें। बाजार या दुकान में बोले गए दाम को एक बार फिर समझ लें।
आज की सलाह: अच्छे लोगों से मिलें, पर अपनी समझ साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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