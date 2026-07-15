6, 15 और 24 जन्मतिथि: शुक्र के कारण इन 2 चीजों पर जल्दी आएगा मन, घर से निकलने से पहले करें ये काम
Mulank 6 Aaj ka ank rashifal: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। शुक्र का असर आपको अपने काम, आदतों और छवि को ध्यान से देखने पर मजबूर करेगा। कमी दिखे तो उसे चुभन न बनने दें। पढ़ें मूलांक 6 का आज का अंक राशिफल।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 15 July 2026: सुबह तैयार होते समय अगर आप अलमारी के सामने दो मिनट ज्यादा रुक जाएं, चाय का स्वाद भी थोड़ा फीका लगे, तो समझिए मन भीतर की बात सुनना चाहता है। 15 जुलाई 2026 में मूलांक 6 आपकी संवेदनशीलता और रिश्तों की जरूरत को उभार रहा है, जबकि भाग्यांक 5 सोच को इधर से उधर ले जाकर कई सवाल खड़े कर सकता है। शुक्र का असर आपको अपने काम, आदतों और छवि को ध्यान से देखने पर मजबूर करेगा। कमी दिखे तो उसे चुभन न बनने दें। कुछ रुकावटें आपका मूल्य नहीं तय करतीं। अपनी चाल धीमी करके देखें कि कौन सी आदत सच में पीछे रोक रही है। साफ नजर आएगा कि सुधार की शुरुआत छोटी बातों से ही होगी।
प्रेम और रिश्ते
मन थोड़ा अंदर की ओर रहेगा, इसलिए आप सामने वाले के शब्दों से ज्यादा अपने अंदाज को परख सकते हैं। यही बात रिश्तों में भी दिखेगी। अगर आपको लगे कि अपनापन कम हुआ है, तो पहले यह देखें कि कहीं आप ही दूरी बनाकर तो नहीं चल रहे। शुक्र प्रेम और कोमलता का ग्रह है, इसलिए नरम लहजा बहुत काम देगा। पार्टनर या परिवार से बात करते समय पुरानी खामियों की लंबी सूची खोलने के बजाय एक बात साफ कहें। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। छोटी नाराजगी को मन में जमा करने से गलत मतलब निकल सकते हैं।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आप खुद पर सामान्य से ज्यादा सख्त नजर रख सकते हैं। इससे एक फायदा भी होगा। जो कमी अब तक टल रही थी, वह साफ दिख सकती है। भाग्यांक 5 दिन में बदलाव और सुधार की गुंजाइश देता है, इसलिए तरीका बदलना फायदेमंद रहेगा। शुक्र आपको प्रस्तुति, संतुलन और लोगों के साथ काम करने की समझ देता है। इसी गुण का उपयोग करें। छात्र उत्तर लिखने की शैली, नोट्स की सफाई या समय बांटने पर ध्यान दें। बिजनेस में ग्राहक या टीम की प्रतिक्रिया को चोट की तरह नहीं, फीडबैक की तरह लें। इससे आगे की चाल बेहतर बन सकती है।
धन और वित्त
शुक्र के प्रभाव में सुविधा और पसंद की चीजों पर मन जल्दी जाता है, खासकर जब मूड भारी हो। ऐसे में खरीदारी कई बार राहत जैसी लगती है, पर बाद में सवाल खड़े कर सकती है। जरूरी और मन बहलाने वाले खर्च को अलग करके देखें। भाग्यांक 5 के कारण छोटे छोटे पेमेंट बिखर सकते हैं। हिसाब एक जगह लिखना बेहतर रहेगा। किसी कमी की भरपाई पैसे से करने की कोशिश न करें। अगर कोई भुगतान, फीस या बिल लंबित है, तो उसे पहले निपटाना ज्यादा समझदारी होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
भीतर की सोच का असर चेहरे की थकान और कंधों के बोझ में दिख सकता है। सुबह का रूटीन थोड़ा संभाल लें। नहाने, तैयार होने और घर से निकलने के बीच पांच मिनट बिना हड़बड़ी के बैठें। हल्का संगीत, साफ कपड़े और कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करना भी मन को टिकाएगा। शुक्र सौंदर्य और आराम से जुड़ा है, इसलिए छोटा सा सलीका भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: छोटी गलती को अपनी पूरी योग्यता का पैमाना न बनाएं। मूड भारी हो तो बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहें। रिश्तों में पुरानी शिकायतें एक साथ न खोलें।
आज की सलाह: कमी पहचानिए, लेकिन खुद को कठघरे में मत खड़ा कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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