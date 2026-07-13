मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): आज शुक्र के कारण इन 2 जगहों पर पैसा खर्च करने का बन सकता है मन
Mulank 6 Aaj ka ank rashifal: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। कामकाज में लोगों के साथ तालमेल आपकी ताकत बनेगा। बिजनेस में रिश्ते निभाने का लाभ मिल सकता है। पढ़ें मूलांक 6 का अंक राशिफल 13 जुलाई 2026।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 13 July 2026: शुक्र की नरम और अपनापन देने वाली ऊर्जा इस समय आपके स्वभाव को और खुला बना सकती है। मन में लोगों के लिए सच्ची जगह महसूस होगी और यह भी समझ आएगा कि अकेले चलने से बेहतर है सही लोगों का साथ बनाए रखना। किसी दोस्त, रिश्तेदार या करीबी की छोटी जरूरत पर आपका ध्यान जा सकता है। मदद का भाव रहेगा, पर अपनी सीमा भी समझें। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 दिन को व्यवहारिक बनाता है, इसलिए भावनाओं के साथ व्यवस्था भी जरूरी रहेगी। भाग्यांक 3 बातचीत को हल्का और सहज रखेगा। अगर कोई बात दिल में है, तो उसे अच्छे शब्दों में कह देना आपके लिए राहत देने वाला कदम बन सकता है।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में नरमी बढ़ेगी। आप सामने वाले की परेशानी जल्दी समझ सकते हैं और यही बात रिश्ते को मजबूत कर सकती है। अगर प्रेम संबंध में दूरी चली आ रही थी, तो देखभाल भरा व्यवहार असर दिखा सकता है। परिवार में भी किसी सदस्य को आपका समय या भरोसा चाहिए हो सकता है। शुक्र रिश्तों को जोड़ता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने पर थकान भी देता है। इसलिए सहारा दें, पर हर बात अपने सिर पर न लें। किसी नए लगाव की शुरुआत भी संभव है, खासकर वहां जहां आप किसी को संभालने या समझने की भूमिका में हों।
शिक्षा और करियर
कामकाज में लोगों के साथ तालमेल आपकी ताकत बनेगा। ऑफिस में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें समझाना, संभालना या टीम को साथ रखना जरूरी हो। आपकी सौम्य शैली मदद करेगी, लेकिन सिर्फ अच्छा व्यवहार काफी नहीं होगा। मूलांक 4 का असर कहता है कि बातों के साथ साफ प्लान भी रखें। भाग्यांक 3 से प्रेजेंटेशन, टीचिंग, डिजाइन, सेल्स, कस्टमर डीलिंग या क्रिएटिव काम में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए किसी दोस्त के साथ पढ़ाई दोहराना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में रिश्ते निभाने का लाभ मिल सकता है, पर वादे उतने ही करें जितने पूरे कर सकें।
धन और वित्त
शुक्र के कारण सुविधा और लोगों पर खर्च करने का मन बन सकता है। किसी अपने के लिए कुछ लेने या किसी छोटे सामाजिक काम में पैसा लगाने की सोच आ सकती है। यहां संतुलन जरूरी है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय भाव में बहकर जल्दी कन्फर्म न करें। नाम, रकम और किस खाते में जा रहा है, यह दोबारा देख लें। दिन की ऊर्जा दिखावे से ज्यादा व्यवस्थित खर्च को समर्थन देती है। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन छोटे छोटे भुगतान मिलकर बजट पर असर डाल सकते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
भावनात्मक खिंचाव का असर शरीर में भारीपन या सुस्ती के रूप में दिख सकता है। बहुत लोगों की बात सुनने के बाद थोड़ा शांत समय अपने लिए निकालें। हल्का संगीत, कमरे की सफाई या पसंद का छोटा सा क्रिएटिव काम मन को संतुलित कर सकता है। मीठा या तला हुआ खाने की इच्छा बढ़े तो मात्रा पर ध्यान दें। चेहरे, गले और कमर के आसपास हल्की जकड़न महसूस हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग ठीक रहेगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: किसी अपने की परेशानी को पूरा अपना बोझ न बना लें। ऑनलाइन पेमेंट में सेव्ड डिटेल पर आंख बंद करके भरोसा न करें। नरमी दिखाते हुए भी अपनी सीमा साफ रखें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाएं, पर फैसले हिसाब देखकर ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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