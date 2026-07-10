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Mulank 6 Rashifal 10 July: भावुकता में आकर आज ना करें बड़ा खर्चा, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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mulank 6 Prediction 10 July 2026: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। जानिए इस मूलांक के जातकों के लिए 10 जुलाई का दिन कैसा जाने वाला है?

Mulank 6 Rashifal 10 July: भावुकता में आकर आज ना करें बड़ा खर्चा, पढ़ें राशिफल

मन का हल्का डगमगापन सुबह के कुछ घंटों में आपकी रफ्तार बिगाड़ सकता है, इसलिए छोटी बात को बड़ा रूप न दें। अंक 6 पर शुक्र का असर आपको रिश्तों, सुविधा और सुंदर ढंग से काम निपटाने की चाह देता है, पर इसी कारण भावनाएं भी जल्दी छूती हैं। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको फैसला लेने की ओर धकेलेगा और भाग्यांक 9 बात को अंतिम रूप देने की प्रेरणा देगा। इसलिए टालने के बजाय साफ सोच बनाना बेहतर रहेगा। फोन पर बातचीत में शब्द चुनकर बोलें। किसी की आवाज का लहजा सुनकर तुरंत निष्कर्ष न निकालें। दिन में एक दो अहम निर्णय बन सकते हैं, लेकिन उन्हें शांत मन से लेना ज्यादा सही रहेगा।

लव राशिफल

रिश्तों में नरमी आपकी ताकत है, मगर इस समय मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। शुक्र का स्वभाव प्रेम और अपनापन बढ़ाता है, इसलिए आप सामने वाले की जरूरत जल्दी समझ लेंगे। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बात हो और बात अधूरी सी लगे, तो दोबारा पूछ लेना बेहतर रहेगा। मन में कहानी बना लेने से दूरी बढ़ सकती है। जिन रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से उलझन चल रही है, उनमें साफ और छोटा संवाद राहत दे सकता है। अपनी बात मीठे ढंग से रखें, पर जरूरत हो तो सीमा भी तय करें।

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करियर राशिफल

कामकाज में आपका टेस्ट, प्रस्तुति और लोगों से तालमेल काम आएगा। शुक्र आपको चीजों को बेहतर ढंग से रखने की समझ देता है, इसलिए क्लाइंट, टीम या ऑफिस के लोगों पर आपकी छवि ठीक पड़ सकती है। मूलांक 1 पहल करवाएगा, इसलिए कोई लंबित फैसला, जिम्मेदारी बांटने की बात या काम का नया तरीका सामने आ सकता है। भाग्यांक 9 इसे पूरा करने का दबाव भी देगा। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स, प्रोजेक्ट या इंटरव्यू की तैयारी में अंतिम चयन का समय बन सकता है। फोन पर हुई किसी जरूरी चर्चा को याददाश्त पर न छोड़ें। दो लाइन लिख लेना बाद की उलझन घटाएगा।

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फाइनेंस राशिफल

शुक्र के कारण सुविधा, सजावट या किसी प्रिय व्यक्ति पर खर्च करने का मन बन सकता है। खर्च अपने आप गलत नहीं होगा, पर भावुक होकर रकम बढ़ाना ठीक नहीं। कोई भुगतान, बुकिंग या साझा लेनदेन फोन पर तय हो, तो रकम और समय साफ सुन लें। मूलांक 1 त्वरित निर्णय की तरफ ले जाएगा, जबकि भाग्यांक 9 पूरा हिसाब मांग सकता है। इसलिए जो जरूरी हो, वही पहले करें। थोड़ी समझदारी से किया गया फैसला आगे राहत देगा।

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हेल्थ राशिफल

भावनात्मक असंतुलन का असर गले, चेहरे की कसावट या पेट की हल्की बेचैनी में दिख सकता है। ज्यादा नहीं, बस शरीर संकेत देगा कि रुककर खुद को संभालें। मीठी चीजों से मन बहलाने के बजाय सादा पानी धीरे धीरे पिएं। अगर किसी कॉल के बाद मन भारी लगे, तो तुरंत अगली बात में न कूदें। तीन मिनट गहरी सांस लेकर बैठना उपयोगी रहेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: फोन पर आधी बात सुनकर फैसला न बनाएं। भावुक होकर किसी खर्च को बड़ा न करें। नरमी दिखाते दिखाते अपनी शर्तें गायब न होने दें।

आज की सलाह: जरूरी फैसला लेने से पहले बात दोबारा साफ सुन लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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