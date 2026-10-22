मूलांक 6 राशिफल 22 अक्टूबर: छोटी बचत काम की होगी साबित, शुक्र दे रहें ये संकेत
मूलांक 6 के जातकों का मन आज खर्चे में खूब लगेगा। हालांकि छोटी सी बचत भी आज बड़ा असर डाल सकती है। जानें आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज शुक्र किस तरह के संकेत दे रहे हैं?
मन थोड़ा नरम, मिलनसार और अपनापन दिखाने वाला रह सकता है। यही आपके लिए इस दिन की सबसे बड़ी ताकत है। 22 अक्टूबर 2026 में मूलांक 4 की सधी हुई ऊर्जा और भाग्यांक 6 की रिश्तों वाली गर्माहट साथ चल रही है। इसलिए दिल से बात होगी, पर काम भी ठीक ढंग से करना पड़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आप लोगों के मूड को जल्दी पकड़ लेते हैं। इस कारण छोटी दूरी भी कम हो सकती है। बाजार, दुकान या रोजमर्रा के लेनदेन में भी आपका विनम्र तरीका फायदा दे सकता है। किसी से काम निकलवाने के लिए दबाव नहीं, बल्कि सभ्य व्यवहार ज्यादा असर दिखाएगा। घर और बाहर दोनों जगह आपका संतुलित रवैया पहचान बना सकता है।
लव राशिफल
आपके भीतर स्नेह दिखाने की इच्छा रहेगी और सामने वाला भी उसे महसूस करेगा। शुक्र का यही गुण है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी नरम पड़ते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई बात खिंची हुई थी, तो उसे हल्का करने का मौका बन सकता है। पार्टनर से बात करते समय समझाने से ज्यादा समझने पर जोर दें। परिवार में किसी अपने की छोटी जरूरत पर ध्यान देना भी संबंधों को मजबूत करेगा। मीठे बोल से ज्यादा जरूरी यह रहेगा कि आपका लहजा सच्चा लगे।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पेशकश, व्यवहार और लोगों से तालमेल बड़ा रोल निभा सकता है। मूलांक 4 यह याद दिलाता है कि केवल अच्छा स्वभाव काफी नहीं, काम साफ और समय पर भी होना चाहिए। ऑफिस में किसी फाइल, प्रेजेंटेशन या मीटिंग की तैयारी हो तो उसे सलीके से रखें। बिजनेस करने वालों के लिए ग्राहक से बात करने का तरीका फायदा दिला सकता है, खासकर बाजार या दुकान के काम में। जो छात्र हैं, उन्हें समूह में पढ़ाई या किसी दोस्त के साथ चर्चा से लाभ मिल सकता है। शुक्र आपको प्रस्तुति की समझ देता है, इसलिए उत्तर या काम को सुंदर और व्यवस्थित रूप में रखना बेहतर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
सुविधा, सजावट, कपड़े या पसंद की चीज पर खर्च करने का मन हो सकता है। भाग्यांक 6 होने से यह स्वाभाविक है, लेकिन मूलांक 4 कहता है कि हिसाब सीधा रखें। अगर कोई सामान खरीदना हो तो चमक से पहले उसकी जरूरत देखें। दुकान या ऑनलाइन रेट की तुलना करना फायदेमंद रहेगा। किसी अपने के लिए कुछ लेने का मन बने तो बजट तय करके चलना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी इस समय काम की साबित हो सकती है।
हेल्थ राशिफल
मूड अच्छा रहे तो आप अपनी थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं। यही बात बाद में भारी लग सकती है। शरीर को आराम तभी मिलता है जब मन भी थोड़ी देर शांत बैठे। चेहरे, त्वचा या गले में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो तो पानी और सादा खानपान मदद करेगा। अपने आसपास की जगह साफ और सुव्यवस्थित रखने से भी मन हल्का रहेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: सिर्फ अच्छे व्यवहार पर काम अधूरा न छोड़ें। पसंद की चीज लेते समय जरूरत जरूर तौलें। रिश्तों में संकेतों के भरोसे पूरी बात मानकर न चलें।
आज की सलाह: नरमी के साथ काम में भी पूरा सलीका बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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