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Numerology: मूलांक 5 के इन खूबियों के चलते होते हैं कई दोस्त, बस इस कमी से खराब होती हैं चीजें

Apr 08, 2026 08:21 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 5 People: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाला व्यक्ति काफी फ्रेंडली होता है। हालांकि एक कमी के चलते ये लोग पर्सनल के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ में मात खा जाते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 वालों को थोड़ा और करीब से-

Numerology: मूलांक 5 के इन खूबियों के चलते होते हैं कई दोस्त, बस इस कमी से खराब होती हैं चीजें

Numerology Number 5 Qualities and Weakness: जहां एक ओर कुंडली के आधार पर ही किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ सही से समझा जा सकता है। वहीं न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में यही काम बर्थडेट की मदद से किया जा सकता है। न्यूमेरेलॉजी की दुनिया अपने आप ही दिलचस्प है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट पता है तो आप उसका योग करने के बाद उसके स्वभाव से लेकर भविष्य से जुड़ी हर चीज जान सकते हैं। जब हम बर्थडेट का योग करते हैं तो इससे मूलांक का पता चल जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 5 होगा। न्यूमेरेलॉजी में मूलांक के आधार पर ही हर चीज का आकंलन किया जाता है।

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से काफी फ्रेंडली होते हैं। इन लोगों को नए लोगों से बातें करना पसंद है और इसी वजह से ये जिंदगी में नई चीजें भी सीखते जाते हैं। इनके दोस्त खूब बनते हैं हालांकि अपनी एक गलती के चलते ये सब खराब भी कर देते हैं। तो आइए आज मूलांक 5 वालों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 5 वाले होते हैं मिलनसार

मूलांक 5 वालोंं का ग्रह स्वामी बुध है और इसी वजह से इनकी कम्यूनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है। इन्हें नए-नए लोगों से बात करना काफी पसंद है। ये लोग ज्यादा शर्माते नहीं हैं। अपनी बातचीत की कला से ये सामने वाले व्यक्ति को भी जल्द ही कम्फर्ट दे देते हैं। इनके साथ लोगों को दोस्ती करने में ज्यादा झिझक नहीं होती है। अपने बेहतरीन कम्यूनिकेशन स्किल्स के दम पर ये हर किसी का दिल जीत लेते हैं।

मूलांक 5 वाले होने नहीं देते हैं बोर

अगर मूलांक 5 का कोई व्यक्ति आपका दोस्त है तो आप कम ही बोर होंगे। इस मूलांक के लोगों को बातें करना और हंसना-हंसाना काफी पसंद है। ऐसे में ये आसपास के लोगों को परेशान नहीं होने देते हैं। अगर ये लोग किसी को परेशान देखते भी हैं तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और आखिर में उसके चेहरे पर स्माइल भी ले आते हैं। इनके साथ बोरियत कम ही महसूस होगी। ये जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल अच्छा ही बनाते हैं।

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मूलांक 5

मूलांक 5 वाले करते हैं मोटिवेट

मूलांक 5 वाले व्यक्ति को नई-नई जगह जाकर घूमना-फिरना काफी पसंद है। इन लोगों को लीक से हटकर कुछ करने में ही मजा आता है। साथ ही ये अपने दोस्तों को काफी मोटिवेट करते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर कुछ बदलाव लाना है तो अपनी फ्रेडलिस्ट में मूलांक 5 वालों को खास जगह देनी चाहिए।

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हर माहौल में करते हैं एडजस्ट

मूलांक 5 वालों की एक खास बात ये भी है कि ये हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी मानी जा सकती है। हालांकि इन्हें ढेर सारे नियम पसंद नहीं आते हैं लेकिन हर एक बात पर मुंह नहीं बनाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है।

मुश्किल समय में देते हैं साथ

कहा जाता है ना कि जो इंसान मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है, उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। जब भी दोस्तों को मदद की जरूरत होती है तो ये लोग आगे आकर अपना रोल निभाते हैं। ना सिर्फ ये मोटिवेट करते हैं बल्कि हर मुश्किल समय पर साथ खड़े होते हैं।

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मूलाक 5 वालों की सबसे बड़ी कमी

इतनी सारी खूबियों के बावजूद मूलांक 5 वालों में एक ऐसी कमी है जो कई बार हर चीज खराब भी कर देती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग जल्दी बोर भी होते जाते हैं। ऐसे में कई बार ये लोग काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं और इसके बाद कोई नया काम पकड़ लेते हैं। इस वजह से इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई बार उतार-चढ़ाव भी देखा जाता है। अगर ये लोग अपनी कमी पर काम कर लें तो जिंदगी काफी स्मूद बन सकती है। वैसे दोस्त तो ये काफी अच्छे होते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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