मूलांक 5 (5, 14 और 23 तारीख): आज पैसे लगाने से पहले करें ये काम
Numerology Horoscope Today 5 Number 12 august 2026: केवल मजे में बहने के बजाय उपयोगी बात अलग से पकड़ना बेहतर रहेगा। दिखावे से ज्यादा समझदारी आपको फायदा दे सकती है। पढ़ें मूलांक 5 वालों का कैसा रहेगा आज 12 अगस्त का दिन-
mulank 5 today prediction 12 august 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 5 (5, 14 और 23 तारीख): दिन का माहौल हल्का, मिलनसार और लोगों से जुड़ने वाला दिख रहा है। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 बातचीत, मेलजोल और खुली अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए आपका बुध स्वभाव इस लय को जल्दी पकड़ लेगा। किसी दोस्त, जानकार या पुराने संपर्क से काम की बात भी निकल सकती है और मन बहलाने का मौका भी। जहां हंसी, चर्चा, प्लान या छोटे आयोजन हों, वहां आपकी मौजूदगी नोटिस की जा सकती है। बुध कागज, गणना और निर्णय का स्वामी है, इसलिए केवल मजे में बहने के बजाय उपयोगी बात अलग से पकड़ना बेहतर रहेगा। जो बात सहज लगे, वही आगे बढ़ाएं। दिखावे से ज्यादा समझदारी आपको फायदा दे सकती है।
मूलांक 5 (5, 14 और 23 तारीख): आज पैसे लगाने से पहले करें ये काम
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का समय है, लेकिन असर आपकी बोलचाल के ढंग पर रहेगा। घर में जैसे रात के खाने पर सब बैठे हों और किसी छोटी बात से पुरानी शिकायत निकल आए, वैसे समय में माहौल बिगाड़ने के बजाय हल्की मुस्कान और साफ शब्द काम करेंगे। प्रेम संबंधों में दोस्ताना रवैया नजदीकी बढ़ा सकता है। पार्टनर पर असर जमाने की कोशिश से बेहतर है कि उन्हें सुनें भी। बुध का स्वभाव संवाद से रास्ता बनाता है, इसलिए तकरार से ज्यादा समझ बन सकती है। किसी मित्र के जरिए अच्छा परिचय या रिश्ता सुधारने का मौका भी बन सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में नेटवर्किंग, मीटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, लेखन या बातचीत वाले कामों में पकड़ बन सकती है। दिन की 3 वाली ऊर्जा आपकी बात को हल्का नहीं, बल्कि आकर्षक बना सकती है, अगर आप विषय पर टिके रहें। बुध व्यापार और कागज का ग्रह है, इसलिए किसी दोस्ताना मुलाकात से प्रोफेशनल संकेत मिलें तो उसे याद रखिए। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, मौखिक तैयारी और नोट्स शेयर करना फायदेमंद रह सकता है। ऑफिस में अनौपचारिक बातचीत से भी जरूरी जानकारी मिल सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि मजाक और काम की सीमा अलग रहे। जो बात लिखित रूप में पक्की करनी हो, उसे बाद के लिए न छोड़ें।
धन और वित्त
मिलने जुलने, खाने पीने, गिफ्ट या छोटे आउटिंग पर खर्च बढ़ सकता है। यह खर्च पूरी तरह गलत नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई उपयोगी संपर्क या काम की संभावना भी जुड़ी हो। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए दोस्ती में भी हिसाब साफ रखना बेहतर रहेगा। किसी मित्र की बताई चीज, ऑफर या साझे प्लान में रकम लगाने से पहले शर्त समझ लें। सामाजिक मौके से छोटा लाभ, रेफरल या काम का रास्ता खुल सकता है, पर कागज देखने के बाद ही भरोसा बनाएं।
सेहत राशिफल
लगातार लोगों के बीच रहने से मन खुश रहेगा, पर ऊर्जा बिखर भी सकती है। बहुत ज्यादा आवाज, तेज रोशनी या भागदौड़ के बाद थोड़ी शांति जरूरी होगी। पानी कम पीने या अनियमित अंतराल पर कुछ खाते रहने से पेट भारी लग सकता है। बाहर का माहौल अच्छा लगे तो भी बीच बीच में दो मिनट अकेले बैठकर सांसों को सामान्य करें। इससे बुध की तेज मानसिक चाल संतुलित रहेगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: दोस्ताना बात को पक्का वादा मानकर कदम न बढ़ाएं। परिवार की चर्चा में पुरानी तुलना न छेड़ें। मौखिक सहमति को अंतिम मान लेने से उलझन हो सकती है।
आज की सलाह: मिलिए जुलिए, पर काम की बात लिखकर ही तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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