Numerology 27 June: मूलांक 5 वालों की नए लोगों से मुलाकात, ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सतर्क
Mulank 5 Today Prediction: 27 जून को मूलांक 5 वालों का दिन अच्छा जाएगा। नए लोग मिलेंगे। हालांकि आज के दिन ऑनलाइन पेमेंट के वक्त थोड़ा सावधान रहें।
अगर सुबह से बाजार, दुकान या घर के छोटे कामों के बीच फोन, मैसेज और लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई लगे, तो समझिए दिन आपको लोगों से जोड़कर चलाना चाहता है। अंक 5 और बुध का स्वभाव ही यही है कि बातचीत, समझदारी और तुरंत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। 27 जून 2026 का मूलांक 9 माहौल में रौनक और गति बढ़ा रहा है, इसलिए मिलना जुलना, छोटा गेट टुगेदर या खुशी बांटने का मौका बन सकता है। साथ ही भाग्यांक 7 इशारा देता है कि मजे के बीच अपनी सीमा पहचानना भी जरूरी है। मन हल्का रहेगा, पर हर निमंत्रण को हां कहने से पहले अपनी ऊर्जा और समय का हिसाब जरूर देख लें।
मूलांक 5 रिलेशनशिप
दिल की बात कहने के लिए यह दिन ठीक रह सकता है, क्योंकि बुध आपको सही शब्द चुनने में मदद देगा। अगर पार्टनर या किसी अपने ने हाल में शिकायत की है कि आप जल्दी जल्दी बात खत्म कर देते हैं, तो इस बार थोड़ा ठहरकर सुनिए। खुश माहौल में पुरानी खटास भी नरम पड़ सकती है। परिवार में किसी छोटे मिलन, खाने पीने या साथ बैठने से अपनापन बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखें कि मजाक करते समय किसी की निजी बात हल्के में न लें। आपकी गर्मजोशी असर डालेगी।
मूलांक 5 करियर
कामकाज में तेजी रहेगी और कई बातें एक साथ सामने आ सकती हैं। बुध की वजह से कागज, हिसाब, कॉल, मीटिंग और जवाब देने वाले काम आपके हाथ से अच्छे निकल सकते हैं। अगर आपका काम बाजार, दुकान, सेल्स या ग्राहक से जुड़ा है, तो लोगों से जुड़ने का तरीका फायदा दे सकता है। किसी प्रोडक्ट, रेट या पेमेंट की बात साफ शब्दों में रखना बेहतर रहेगा। मूलांक 9 आपको एक्टिव रखेगा, लेकिन भाग्यांक 7 कहता है कि शोर के बीच भी सही बात पकड़िए। पढ़ाई करने वालों को ग्रुप स्टडी या चर्चा से मदद मिल सकती है, पर नोट्स अपने हाथ से जरूर संवारें।
मूलांक 5 फाइनेंस
पैसों के मामले में छोटे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। खासकर खाने पीने, मेलजोल या अचानक हुई खरीदारी पर रकम निकलने की संभावना है। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए जो चीज अच्छी लगे, उसका दाम और जरूरत दोनों साथ में तौलें। दुकान या ऑनलाइन ऑर्डर में बिल, चेंज, मात्रा या पेमेंट स्टेटस एक बार देख लेना ठीक रहेगा। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन मौज में किया गया ढीला हिसाब बाद में खटकेगा।
मूलांंक 5 हेल्थ
रौनक भरे दिन में पेट सबसे पहले संकेत दे सकता है। तला भुना, बहुत मीठा या बार बार कुछ न कुछ चखते रहना भारी पड़ सकता है। बाहर निकलना हो या लोगों के साथ बैठना हो, बीच में सादा पानी लेते रहें। बहुत देर खाली पेट रहने के बाद अचानक ज्यादा खाना भी ठीक नहीं। हल्का और संतुलित विकल्प चुनेंगे तो शरीर साथ देगा और मन भी खुला रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: भीड़ भरे माहौल में गलत पेमेंट या गलत ऑर्डर कन्फर्म न करें। खुशी में पेट की क्षमता से ज्यादा न खाएं। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है।
आज की सलाह: खुशी मनाइए, पर अपनी ऊर्जा और भोजन दोनों संभालकर चलिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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