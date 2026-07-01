Mulank 5 Horoscope 1 July: बुध सुलझाएगा पुराने मनमुटाव, पूरे होंगे अधूरे काम
Ank Jyotish 1 July 2026: आज मूलांक 5 वालों के पुराने काम पूरे होंगे। बुध की मदद से पुराने मुद्दे सुलझने में काफी आसानी होगी। पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल।
Mulank 5 Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: मन में अगर कई बातों का शोर चल रहा है, तो यह दिन उन्हें सुलझाने का मौका दे सकता है। अंक 5 के स्वामी बुध आपको साफ सोच, सही शब्द और जल्दी समझने की ताकत देते हैं। इसी वजह से उलझी बात को सीधा करना आपके लिए आसान रह सकता है। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 भीतर पहल करने की इच्छा बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे मनमुटाव को खत्म करने की तरफ धकेलता है। इसलिए बात टालने के बजाय सही समय पर बोलना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों से मिलना, किसी अपने के घर जाना या छोटा सा आउटिंग प्लान मन हल्का कर सकता है। फैसले लेते समय भावुकता से ज्यादा तथ्य देखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आधी परेशानी अक्सर अधूरी बात से बनती है, और बुध का असर आपको वही गांठ खोलने में मदद करेगा। पार्टनर से कोई पुरानी बात अटकी है तो सीधे शब्दों में कहें, पर लहजा नरम रखें। परिवार की बातचीत में भी आपकी समझदारी काम आएगी। घर में दो लोगों के बीच गलतफहमी हो तो आप बीच का रास्ता सुझा सकते हैं। किसी दोस्त या करीबी से मुलाकात मन को सुकून दे सकती है। बस हर बात को बहस में बदलने की जरूरत नहीं है। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत संवाद और निर्णय क्षमता रहेगी। बुध व्यापार, कागज, गणना और समझदारी से जुड़े कामों में मदद करता है, इसलिए मेल, रिपोर्ट, डेटा, क्लाइंट बातचीत या मीटिंग में पकड़ अच्छी रह सकती है। दिन की ऊर्जा भी ऐसी है कि नई शुरुआत का विचार आएगा, लेकिन भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि लंबित मुद्दा पहले साफ करें। ऑफिस में किसी उलझे विषय पर आपकी बात सुनी जा सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए पुराने संपर्क फिर से काम आ सकते हैं। पढ़ाई में भी जिस चैप्टर या टॉपिक को आप टाल रहे थे, उस पर बैठकर स्पष्टता मिल सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकलने के योग बन सकते हैं। कोई बकाया बात, साझा खर्च या हिसाब का मामला शांति से बैठकर साफ किया जा सकता है। बुध का संबंध गणना से है, इसलिए लिखित हिसाब रखना बेहतर रहेगा। छोटे खर्च घूमने, मिलने या खानपान पर हो सकते हैं, पर उन्हें पहले से समझकर चलेंगे तो दबाव नहीं बनेगा। किसी मौखिक बात पर भरोसा करने के बजाय रकम, तारीख और शर्त साफ सुन लें। इससे आगे की असहजता कम होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग लगातार लोगों और बातों में लगा रहे तो बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे में थोड़ी देर अकेले बैठकर अगले काम तय करें। गला और आवाज पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है, खासकर अगर बातचीत ज्यादा रहे। पानी थोड़ा बढ़ाएं और बहुत तेज बोलने से बचें। बाहर निकलना हो तो जल्दबाजी वाला रूटीन न रखें। आराम से चलने पर मन भी संतुलित रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरी बात रिश्तों में नई गलतफहमी बना सकती है। परिवार की चर्चा में पुरानी बातों का हिसाब न खोलें। बिना पढ़े किसी कागज या मैसेज पर सहमति न दें।
आज की सलाह: साफ बोलिए, फिर उसी बात पर शांत मन से टिकिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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