मूलांक 5 राशिफल 19 नवंबर 2026: पैसे के मामले में खटकेगी गोलमोल जानकारी, बुध करेंगे सपोर्ट
मूलांक 5 वाले लोग पेशेवर बातचीत में अपनी जिज्ञासा का उद्देश्य बताना उपयोगी रहेगा, ताकि आपकी खोजबीन व्यक्तिगत आलोचना न लगे।
काम या परिवार की बातचीत में ऊपरी जवाब से आपका मन नहीं भरेगा। आप हर बात की तह तक जाना चाहेंगे और जवाब अधूरा लगे तो दोबारा पूछेंगे। बुध की तर्क क्षमता और बारीकियां पकड़ने की आदत इस रुझान को बल देगी। 19 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपका तटस्थ संबंध है, जबकि भाग्यांक 4 से मित्रता खोजबीन की प्रवृत्ति को सहारा देती है। हालांकि लगातार टटोलने से कुछ लोगों को अपनी सीमा में दखल महसूस हो सकता है। किसी की नाराजगी भी सामने आने की संभावना है। आपकी जिज्ञासा अपनी जगह ठीक है। सवाल पूछने से पहले उसका कारण बताएं और सामने वाले को जवाब देने की गुंजाइश दें।
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में आप कही गई बात के पीछे का मतलब तलाशेंगे। पार्टनर के छोटे जवाब पर कई सवाल उठेंगे, जिससे बातचीत पूछताछ जैसी लग सकती है। बुध की संवाद क्षमता का उपयोग अपनी उलझन बताने में करें। शाम की चाय पर बातचीत हो तो एक ही बात को अलग ढंग से बार बार न पूछें। परिवार में किसी की निजी बात जानने की उत्सुकता रहेगी। सामने वाला जितना सहज होकर साझा करे, उतना स्वीकार करें। अपनापन रहेगा, लेकिन ज्यादा टटोलने से नाराजगी की संभावना भी है।
करियर राशिफल
पढ़ाई में केवल उत्तर याद कर लेना आपको संतुष्ट नहीं करेगा। आप उसका कारण और तरीका समझना चाहेंगे। बुध की विश्लेषण क्षमता यहां उपयोगी रहेगी। नौकरी और बिजनेस में भी निर्देशों या प्रस्तावों की बारीकियों पर आपके सवाल होंगे। हालांकि ऑफिस में सहकर्मी के हर जवाब को चुनौती देने पर असहजता बढ़ सकती है। जो सवाल काम से सीधे जुड़ा है, उसे साफ शब्दों में रखें। किसी की क्षमता पर टिप्पणी करने से बचें।
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आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में गोलमोल जानकारी आपको खटकेगी। आय, खर्च या निवेश की बात समझते हुए आप हिसाब का आधार जानना चाहेंगे। बुध का गणना से जुड़ा गुण यहां सवालों को ठोस रखने में मदद देगा। बुध कई मामलों में सपोर्ट करते नजर आएंगे। लेनदेन में किसी रकम पर संदेह हो तो संबंधित रसीद या विवरण मांगें। सवाल को आरोप का रूप देने से बात बिगड़ सकती है। सामने वाले की निजी आर्थिक जानकारी तक पहुंचने का दबाव न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
हर जवाब का अगला सवाल खोजते रहने से मन को विराम देना कठिन लगेगा। बुध की सक्रिय सोच को थोड़ी ढील दें। कोई बात तुरंत समझ न आए तो उसे कागज पर लिखकर फिलहाल छोड़ दें। खाली वक्त में भी उसी बातचीत को दोहराते रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। कुछ देर पौधों को पानी देने जैसे सहज काम में लगना उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बार बार टटोलने से लोग नाराज हो सकते हैं। निजी सवाल पूछने से पहले सामने वाले की सहजता देखें। तथ्य पूछते हुए आरोप लगाने वाला लहजा न अपनाएं।
आज की सलाह: सवाल का कारण बताएं और जवाब के लिए जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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