मूलांक 5 राशिफल 9 नवंबर 2026: ऑफिस में दोस्ताना संबंध बनाने का मौका, लोगों से बढ़ेगा मेलजोल
मूलांक 5 राशिफल 9 नवंबर 2026: आज ऑफिस में दोस्ताना संबंध बनाने और मेलजोल बढ़ाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन लोगों से जुड़ने और हल्की बातचीत करने का होगा। काम की जगह दोस्ताना संबंध बनाने के लिए दिन अच्छा है। गपशप और रोजमर्रा की छोटी बातें भी दिलचस्प लगेंगी। पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार से बात करना आपको अच्छा लगेगा। अंक 5 के स्वामी बुध का संवाद और समझदारी से जुड़ा स्वभाव इस मेलजोल में झलकेगा। 9 नवंबर 2026 के मूलांक 9 से आपके अंक का रिश्ता तटस्थ है और दिन का भाग्यांक 3 है, इसलिए बातचीत के इस सहज रुझान को किसी बड़े बदलाव का संकेत ना मानें। हर चर्चा का कोई खास मकसद होना जरूरी नहीं। फिर भी किसी की निजी बात साझा करने से पहले उसकी मर्यादा का खयाल रखें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में साधारण बातों पर भी बातचीत करने का मन रहेगा। पार्टनर के दिन की छोटी घटनाएं सुनना दिलचस्प लगेगा। परिवार और दोस्तों से रोजमर्रा के किस्से साझा करने में अपनापन महसूस होगा। पड़ोसियों से हालचाल पूछने का मन भी होगा। बुध की संवाद क्षमता का अच्छा उपयोग तब होगा, जब बोलने के साथ सुनने की जगह भी रखेंगे। किसी अपने को चुप रहने का मन हो तो उसे लगातार सवालों से ना घेरें। तालमेल के लिए बातचीत को सहज रहने दें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस में सहकर्मियों से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए समय अच्छा है। काम से इतर हल्की चर्चा में भी आपकी रुचि रहेगी। बुध की बातचीत और बुद्धि से जुड़ी खूबियों को परिचय बढ़ाने में इस्तेमाल करें। नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों के बीच छोटी बातचीत की जगह रखें, ताकि काम अधूरा ना छूटे। छात्रों के लिए साथियों से विषय पर चर्चा करना सहज लगेगा। बिजनेस में कामकाजी बातचीत का लहजा दोस्ताना रखें। पेशेवर विकास के लिए लोगों के काम को समझने वाले सवाल पूछें। गपशप में किसी सहकर्मी की छवि पर टिप्पणी करने से बचें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
घर के छोटे खर्च पर चर्चा भी आपको बोझिल नहीं लगेगी। जैसे दूध या सब्जी की रकम का हिसाब परिवार के साथ सहज ढंग से कर लें। बुध की गणना वाली समझ यहां उपयोगी रहेगी। आय और तय भुगतान की जानकारी निजी रखें। दोस्तों की चर्चा में किसी निवेश का नाम आए तो उसे कमाई का भरोसा ना मानें। लेनदेन की रकम लिखित में स्पष्ट रखें, खासकर जब बातचीत बहुत अनौपचारिक हो।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
मेलजोल में मन लगेगा, लेकिन लगातार बातचीत से थकान महसूस हो तो थोड़ा शांत बैठें। बुध से जुड़े संवाद के रुझान को अपनी दिनचर्या पर हावी ना होने दें। फोन पर लंबी बातचीत करते हुए भी बीच में विराम रखें। हर संदेश का तुरंत जवाब देने का दबाव ना लें। अपने आराम की जरूरत बता देना भी सहज बातचीत का हिस्सा है।
9 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 5 के जातकों के लिए नेटवर्किंग बढ़ाने, पुराने मतभेद सुलझाने और अपनी बात को कुशलता से रखने का अवसर प्रदान करता है। स्वामी बुध का प्रभाव आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण भरेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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