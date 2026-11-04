मूलांक 5 राशिफल 4 नवंबर: पार्टनर की गंभीर बातों को आज मजाक में ना लें
मूलांक 5 वालों पर आज यानी 4 नवंबर को बुध की कृपा बनी रहेगी। हालांकि रिश्ते और नौकरी में कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पढ़ें मूलांक 5 के लिए आज का अंक राशिफल।
कामकाज से जुड़ी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो वार्ता या ऐसे ही किसी संवाद में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। अंक 5 के स्वामी बुध की बातचीत और बुद्धि से जुड़ी खूबियां यहां काम आएंगी। 4 नवंबर 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7, दोनों आपके मित्र अंक हैं। बुधवार का स्वामी अंक भी 5 है, इसलिए दिन की मुख्य ताकत संवाद रहेगा। बोलने की सहज लय बनाए रखें और अपनी बात का मतलब साफ रखें। हल्की, सतही बातों में मुख्य संदेश खोने न दें। अवसर मिलने पर घबराहट होना स्वाभाविक है। पहले दो मुख्य बातें लिख लें, फिर ऐसा उदाहरण चुनें जो सुनने वाले के दिल तक पहुंचे।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात कहने के साथ यह समझना अहम रहेगा कि सामने वाला उसे किस तरह सुन रहा है। बुध की तर्क क्षमता उपयोगी है, लेकिन अपनापन केवल सही जवाब देने से नहीं आता। शाम की चाय पर बातचीत हो तो किसी साझा याद से अपनी भावना समझाएं। पार्टनर की गंभीर बात को हल्के मजाक में उड़ाने से बचें। परिवार में कोई अपनी बात रखे तो उसे पूरा बोलने दें। संवाद की सहज लय और साफ शब्द आपकी भावना को दिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में अपनी जानकारी को बोलकर सामने रखने की तैयारी उपयोगी रहेगी। रेडियो वार्ता या इसी तरह के अवसर में विषय की पकड़ के साथ प्रस्तुति भी मायने रखेगी। बुध की समझ का इस्तेमाल कठिन जानकारी को आसान शब्दों में ढालने में करें। शुरुआत में विषय बताएं, बीच में एक ठोस उदाहरण दें और अंत में मुख्य बात दोहराएं। अभ्यास के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनें। जहां बात खिंच रही हो, उसे छोटा करें। केवल प्रभाव जमाने वाले शब्द सुनने वाले को विषय से दूर कर देंगे।
फाइनेंस राशिफल
पैसों से जुड़ी चर्चा में आकर्षक भाषा से अधिक साफ जानकारी को महत्व दें। बुध गणना और व्यापार से जुड़ा है, इसलिए किसी प्रस्ताव को समझाते समय रकम, शर्त और जिम्मेदारी अलग लिखें। बातचीत का अवसर अपने आप आय का भरोसा नहीं है। किसी मंच पर बोलने के लिए शुल्क या मानदेय की बात हो तो उसे पहले स्पष्ट कर लें। निवेश संबंधी चर्चा में प्रभावशाली दावों का आधार पूछें।
हेल्थ राशिफल
लोगों के सामने बोलने की तैयारी में घबराहट महसूस हो तो खुद पर बेहतरीन प्रदर्शन का दबाव न डालें। बुध से जुड़ी तेज सोच में शब्द आगे निकलने लगें तो कुछ पल रुककर सामान्य सांस लें। अभ्यास छोटे हिस्सों में करें। हर बार पूरी प्रस्तुति दोहराने की जगह एक हिस्से की लय सुधारें। सहज गति आपकी बात साफ रखने में उपयोगी रहेगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: तेज बोलने में मुख्य संदेश न खोने दें। गंभीर विषय को सतही मजाक में न बदलें। कठिन शब्दों से अपनी बात न उलझाएं।
आज की सलाह: बोलने से पहले अपना मुख्य संदेश एक वाक्य में लिखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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