अंक राशिफल 29 नवंबर: मूलांक 5 वालों के करियर को मिलेगी नई दिशा, नया काम सीखने के लिए अच्छा दिन
29 नवंबर 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज का दिन भविष्य की योजनाएं बनाने और अपने काम से जुड़ी नई चीजें सीखने के लिहाज से अच्छा है। नौकरीपेशा और कारोबार से जुड़े जातक अपने पेशेवर विकास के लिए नए विकल्प तलाश सकते हैं। किसी उपयोगी हुनर का प्रशिक्षण लेने या लंबे समय की आर्थिक योजना बनाने का विचार भी आगे बढ़ेगा। हालांकि, हर नई चीज एक साथ सीखने की कोशिश ना करें। ऐसा कौशल चुनें जिसका इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के काम में कर सकें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। पार्टनर के साथ बचत, घर की जरूरतों या कोई नया हुनर सीखने की इच्छा साझा करने का मौका मिलेगा। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने में आप सफल रहेंगे। हालांकि, बातचीत को केवल पैसों और जिम्मेदारियों तक सीमित ना रखें। पार्टनर की पसंद और उनकी योजनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परिवार में भविष्य की किसी जरूरत को लेकर चर्चा हो तो अपनी अपेक्षाएं खुलकर बताएं। अगर आपको लग रहा है कि सारी जिम्मेदारियां आपके ही हिस्से आ रही हैं तो इस बात को मन में रखने के बजाय सहजता से कहें। आज रिश्तों में एक-दूसरे की योजनाओं को समझना और मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता निकालना जरूरी होगा।
मूलांक 5 के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 आपके लिए नई चीजें सीखने और करियर को नई दिशा देने के अवसर ला सकते हैं। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में भविष्य की योजनाएं बनाने का अच्छा समय रहेगा, लेकिन किसी भी निवेश या प्रशिक्षण पर पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति, करियर में तरक्की, व्यापार के नए अवसर और आर्थिक मजबूती के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम से जुड़ा कोई प्रशिक्षण लेने या नई तकनीक सीखने का अवसर मिल सकता है। केवल जानकारी जुटाने के बजाय उसका अभ्यास करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किसी प्रक्रिया को खुद करके देखें और यह भी समझें कि अपने काम की गुणवत्ता कैसे जांच सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना और सवालों को हल करके अभ्यास करना अच्छा रहेगा। कारोबारियों को भी व्यापार से जुड़ी नई जानकारी हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। बुध की गणना और निर्णय क्षमता का सही इस्तेमाल करके आप अपने पेशेवर लक्ष्य तय कर सकते हैं। ऐसा प्रशिक्षण चुनें जिसकी आपके क्षेत्र में वास्तविक जरूरत हो। छोटी शुरुआत भी आगे काम आएगी।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। निवेश के किसी विकल्प पर विचार कर रहे हैं तो उसकी अवधि, लागत और पैसे निकालने से जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़ें। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले अपनी मौजूदा जरूरतों और बचत का हिसाब भी देख लें। घर के छोटे-छोटे खर्च जोड़कर यह समझने की कोशिश करें कि हर महीने कितनी रकम बचाई जा सकती है। किसी प्रशिक्षण या नए कौशल को सीखने पर खर्च करने का विचार है तो उसकी फीस के साथ यह भी देखें कि उसमें व्यावहारिक अभ्यास कितना मिलेगा। अनुकूल समय को निश्चित मुनाफे की गारंटी ना समझें। सोच-समझकर बनाई गई योजना आगे आर्थिक फैसलों में मदद करेगी।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज नई चीजें सीखने का उत्साह बना रहेगा। हालांकि, इसी जोश में अपनी दिनचर्या को जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना बनाएं। प्रशिक्षण, पढ़ाई या अभ्यास के लिए उतना ही समय तय करें जिसे रोज आसानी से पूरा कर सकें। एक साथ कई लक्ष्य रखने से मन पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। बुध की तेज विचार प्रक्रिया आपको लगातार अगले काम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में दिन के अंत में अगले दिन की छोटी-सी योजना लिख लें और फिर काम को वहीं विराम दें। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या का ध्यान रखें। आज अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सीखने और खुद को बेहतर बनाने में करें, लेकिन आराम के लिए भी समय जरूर निकालें।
29 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि व्यावहारिक सीख और संतुलित योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। अपने स्वामी बुध देव की बुद्धिमत्ता, भाग्यांक 5 के तालमेल और संयम के बीच सामंजस्य बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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