27 नवंबर 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार से जोड़कर देखा जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 रहेगा, जिसका मूलांक 5 के साथ तटस्थ संबंध है। वहीं, भाग्यांक 3 का साथ मिलने से सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज दोस्तों और परिचितों से मिलना-जुलना अच्छा लगेगा। किसी मित्र के जरिए काम का नया अवसर मिलने के साथ आर्थिक लाभ के भी संकेत हैं। हालांकि, हर निमंत्रण स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा और जरूरी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर ही दिन की योजना बनाएं।

मूलांक 5 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज हल्कापन और अपनापन बना रहेगा। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने और किसी पसंदीदा गतिविधि में समय बिताने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर बार बातचीत भविष्य की योजनाओं या गंभीर मुद्दों पर ही हो। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में नजदीकी बढ़ाती हैं। परिवार के साथ हंसी-मजाक और साथ बैठकर समय बिताने से माहौल अच्छा रहेगा। दोस्तों से भी जुड़ाव महसूस होगा। अगर किसी पुराने दोस्त से काफी दिनों से बात नहीं हुई है तो आज हालचाल पूछकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। अपनी पसंद और भावनाएं साफ रखें, साथ ही सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। आज रिश्तों में सहजता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मूलांक 5 के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को भाग्यांक 3 का साथ मिलने से नए लोगों से जुड़ने और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र या परिचित के जरिए करियर में नया मौका और आर्थिक लाभ मिलने के योग भी बन सकते हैं। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति, धन लाभ के योग और करियर में नए अवसरों के बारे में जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 5 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज किसी दोस्त या परिचित के जरिए नया अवसर सामने आ सकता है। यह संपर्क आगे चलकर पेशेवर फायदे का रास्ता खोल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बातचीत और लोगों से जुड़ने की क्षमता काम आएगी। ऑफिस या कारोबारी मुलाकात में अपनी बात सहजता से रखें। किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो उसमें अपनी जिम्मेदारी, काम का तरीका और जरूरी शर्तें अच्छी तरह समझ लें। केवल परिचित व्यक्ति के कहने पर तुरंत हामी ना भरें। बिजनेस करने वाले जातकों को भी नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़े विषयों पर चर्चा करना उपयोगी रहेगा। हालांकि, मौज-मस्ती के बीच जरूरी कामों को अधूरा ना छोड़ें।

मूलांक 5 का मनी राशिफल आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। किसी मित्र की ओर से मिले प्रस्ताव या अवसर से धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। हालांकि, कोई भी फैसला लेने से पहले उससे जुड़ी रकम, जिम्मेदारी और शर्तों का पूरा हिसाब समझ लें। बुध के प्रभाव से आज आपकी गणना और बातचीत की क्षमता काम आएगी। पार्टी या मनोरंजन के कार्यक्रम पर खर्च करने का मन हो तो पहले एक सीमा तय कर लें। उत्साह में बजट से ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं होगा। ऑनलाइन भुगतान करते समय प्राप्तकर्ता का नाम और रकम दोबारा जांचें। दोस्तों के साथ किसी तरह का लेनदेन हो तो उसका रिकॉर्ड भी संभालकर रखें। आज आर्थिक लाभ के अवसरों का फायदा उठाने के साथ पैसों के मामले में सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा।

मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मनोरंजन और मेलजोल से मन प्रसन्न रहेगा। पसंदीदा संगीत सुनना, कोई खेल खेलना या दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। दिनभर सक्रिय रहने का मन करेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखें। लगातार लोगों के बीच रहने या कई कार्यक्रमों में शामिल होने से थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार ही मिलने-जुलने की योजना बनाएं। किसी कार्यक्रम के बीच कुछ देर शांत बैठने का समय निकालें। अगर थकान महसूस हो तो कार्यक्रम छोटा कर देना बेहतर रहेगा। काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखें। आज अपने मनपसंद कामों के लिए समय निकालें, लेकिन आराम को नजरअंदाज ना करें।