मूलांक 5 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन, लेनदेन में साफ रखें हिसाब
Mulank 5 Horoscope 26 October 2026: बुध के प्रभाव एवं अंक 7 और 9 की ऊर्जा से रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन। जानें मूलांक 5 का विस्तृत लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
मिलना जुलना, बात करना और लोगों को साथ जोड़ना आपके लिए इस दिन खास ताकत बन सकता है। अंक 5 के स्वामी बुध आपको फुर्तीली सोच, समझदारी और लोगों से काम निकालने की कला देते हैं। इसी कारण आप सिर्फ खुद मदद करने तक नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी किसी अच्छे काम में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। बीच में 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 मन को थोड़ा भीतर की तरफ ले जाएगा, इसलिए आप देने के पीछे वजह भी समझना चाहेंगे। भाग्यांक 9 इस भावना को कर्म में बदलने का संकेत देता है। बस इतना ध्यान रखें कि हर मदद उत्साह में तय ना करें। अपनी सीमा समझकर किया गया सहयोग ज्यादा टिकाऊ रहता है।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का मौका बन सकता है। आपकी बातों में मिठास रहेगी और बुध का असर आपको सही शब्द चुनने में मदद देगा। अगर घर में किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो हल्की बातचीत से बर्फ पिघल सकती है। प्रेम संबंध में भी सिर्फ बड़ी बातों की जगह छोटे सहयोग का असर ज्यादा दिखेगा। किसी अपने के लिए समय निकालना, हाल पूछना या साथ मिलकर किसी काम में हाथ बंटाना अच्छा रहेगा। हां, सामने वाले पर अपनी सोच थोपने के बजाय उसे अपनी रफ्तार से जुड़ने दें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में नेटवर्किंग और संपर्क आपकी मदद करेंगे। ऑफिस में कोई ऐसा काम आ सकता है जिसमें लोगों को जोड़ना, जानकारी साफ करना या छोटी टीम को एक दिशा देना जरूरी हो। बुध का संबंध बातचीत, कागज और गणना से है, इसलिए मीटिंग, मेल, लिस्ट और हिसाब वाली चीजों में आपकी पकड़ ठीक रह सकती है। बाजार या दुकान के काम से जुड़े लोग ग्राहकों से सहज व्यवहार रखें। इससे पुराना ग्राहक भी दोबारा जुड़ सकता है। मूलांक 7 आपको बात की परत समझने में मदद देगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे काम समेटने का दबाव ला सकता है। स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी में अच्छा कर सकते हैं, बस चर्चा को पढ़ाई से भटकने ना दें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
दिल खोलकर देने की भावना रहेगी, लेकिन रकम या सामान देते समय साफ हिसाब रखना बेहतर रहेगा। किसी अच्छे काम में सहयोग करना ठीक है, पर बिना नोट किए बार बार छोटी मदद बाद में गड़बड़ी दे सकती है। बुध व्यावहारिक ग्रह है, इसलिए लेनदेन को बोलचाल पर ना छोड़ें। अगर किसी समूह खर्च, चंदे या साझा खरीद की बात हो, तो पहले हिस्सा तय कर लें। आय सामान्य रह सकती है, पर सामाजिक कारणों से जेब थोड़ी ज्यादा हल्की लग सकती है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
लोगों के बीच बने रहने से ऊर्जा भी मिलेगी और थकान भी छिप सकती है। ज्यादा बोलचाल के बीच गला सूखना, सिर हल्का भारी लगना या शरीर में बिखरी थकान महसूस हो सकती है। बीच बीच में पानी पीते रहें। कुछ देर शांत बैठना भी जरूरी रहेगा। मीठी चीजें या बाहर की छोटी छोटी खाने की चीजें बार बार लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। दिन में थोड़ी खुली हवा आपको संतुलन देगी।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने बुद्धि, मधुर बातें और परोपकारी स्वभाव से सफलता प्राप्त करने का है। बुध देव के प्रभाव से आपके भीतर त्वरित सोच और बुद्धि बनी रहेगी, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको व्यावहारिक होकर काम करने की प्रेरणा देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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