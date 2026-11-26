मूलांक 5 राशिफल 26 नवंबर: अपना तरीका थोपने से पेशेवर रिश्तों में तनाव के आसार
मूलांक 5 वालों के लिए 26 नवंबर का दिन कैसा होगा? यहां पढ़ें लव, करियर, हेल्थ और मनी से जुड़ी जानकारी विस्तृत राशिफल में।
अपनी समझ पर भरोसा रहेगा, लेकिन हर काम अपने तरीके से कराने की चाह रिश्तों में खिंचाव बढ़ा सकती है। खासकर पेशेवर संबंधों में तनातनी की संभावना है। अपनी बात जोर देकर मनवाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। 26 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक 5 का मित्र है और भाग्यांक 2 आपसी समझ को अहम बनाता है, इसलिए बातचीत की गुंजाइश रखें। आपके स्वामी बुध बुद्धि और तर्क देते हैं, पर हर तर्क को बहस बनाना ठीक नहीं होगा। आपकी बात सुनी जाए, यह इच्छा स्वाभाविक है। पहले सामने वाले की दिक्कत पूछें, फिर अपना तरीका समझाएं। किसी असहमति को अपनी काबिलियत पर सवाल न मानें।
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में अपनी बात सही साबित करने की कोशिश बातचीत को खींच सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर की पसंद को बदलवाने का दबाव न बनाएं। बुध की संवाद क्षमता का उपयोग उनकी वजह समझने में करें। परिवार के किसी फैसले पर राय अलग हो तो उसी वक्त सहमति लेने पर न अड़ें। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में साधारण चर्चा बहस का रूप ले सकती है। हर टिप्पणी का जवाब देना आपका काम नहीं है। कुछ बातों को वहीं छोड़ना सहज रहेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस और बिजनेस के रिश्तों में अधिक संभलकर चलने की जरूरत है। काम का अपना तरीका थोपने पर सहकर्मियों या काम से जुड़े लोगों के साथ तनाव की संभावना है। बुध की निर्णय क्षमता का सही इस्तेमाल तभी होगा, जब आप साझा काम की जरूरत भी समझेंगे। मीटिंग में अपना सुझाव रखें और उस पर सवाल आने दें। पेशेवर तरक्की की चर्चा में अपनी मांग पर दबाव न बनाएं। विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ते वक्त दूसरों की पद्धति को जगह देना उपयोगी रहेगा। किसी निर्देश से असहमति हो तो उसका कारण शांत ढंग से पूछें।
मनी राशिफल
साझा खर्च या लेनदेन की शर्तों पर अपनी गणना को ही अंतिम मानने से खिंचाव की संभावना है। बुध हिसाब समझने में मदद करते हैं, इसलिए रकम और शर्तों को अलग करके चर्चा करें। आय से जुड़े समझौते में अपनी शर्त मनवाने का दबाव न डालें। निवेश पर किसी की राय अलग हो तो उसे बहस का मुद्दा न बनाएं। आर्थिक सहमति के लिए दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की जगह दें।
हेल्थ राशिफल
खींचतान वाली बातचीत के बाद उसी बहस को मन में दोहराना थकाने वाला रहेगा। बुध से जुड़ी तेज सोच को थोड़ा विराम दें। कागज पर लिखें कि किस बात से परेशानी हुई और फिलहाल आपके हाथ में क्या है। जवाब देने की बेचैनी हो तो पहले कुछ देर टहल लें। मन खिन्न हो तो खुद से भी नरमी रखें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: पेशेवर बातचीत में अपना तरीका थोपने से तनातनी की संभावना है। असहमति पर बार बार वही तर्क न दोहराएं। साझा लेनदेन में दबाव डालकर सहमति न लें।
आज की सलाह: अपनी बात रखने से पहले दूसरे का पक्ष पूरा सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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