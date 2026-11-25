मूलांक 5 राशिफल 25 नवंबर: ऑफिस मीटिंग में जाने से पहले आज जरूर करें ये काम
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? यहां पढ़ें 25 नवंबर के लिए संपूर्ण अंक राशिफल और जानें मनी, लव और करियर से जुड़ी स्थिति के बारे में।
कारोबार और काम की योजना आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। पार्टी या सामाजिक मेलजोल छोड़कर बिजनेस मीटिंग और सेमिनार में शामिल होने का मन होगा। 25 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 5 का मित्र है। भाग्यांक 1 की पहल और बुधवार के स्वामी अंक 5 का साथ इस कामकाजी रुझान को बल देता है। आपके स्वामी बुध बातचीत, व्यापार और निर्णय क्षमता से जुड़े हैं, इसलिए चर्चा को उपयोगी दिशा देने पर ध्यान रहेगा। सुबह के रूटीन में तैयार होते समय ही काम से जुड़ी मुलाकातों की सूची देख लें। हर निमंत्रण स्वीकार करने का दबाव महसूस हो तो अपनी उपलब्धता स्पष्ट बता दें। दिन का बड़ा हिस्सा पेशेवर विषयों के आसपास रहेगा।
लव राशिफल
निजी मुलाकातों से ज्यादा कामकाजी कार्यक्रमों में रुचि रहेगी। ऐसे में पार्टनर या परिवार को आपकी व्यस्तता का कारण साफ बताना उपयोगी होगा। किसी पार्टी में शामिल न होने का फैसला हो तो सूचना आखिरी पल तक न रोकें। बुध की संवाद क्षमता यहां काम आएगी। छोटा और साफ संदेश आपकी प्राथमिकता समझाने का बेहतर तरीका रहेगा। काम में मन लगना स्वाभाविक है, फिर भी अपनों से बातचीत को केवल अपने बिजनेस की चर्चा तक सीमित न रखें। उनका हाल जानने की जगह भी रखें।
करियर राशिफल
बिजनेस मीटिंग और सेमिनार आपके कार्यक्रम में आगे रहेंगे। नौकरी करने वालों का ध्यान भी पेशेवर चर्चा और काम से जुड़ी जानकारी पर रहेगा। बुध की बुद्धि और कागजों से जुड़ी विशेषता को अपनाते हुए बैठक के लिए अपने सवाल पहले लिख लें। पढ़ाई कर रहे हैं तो विषय या करियर से जुड़े सेमिनार का चुनाव उसकी उपयोगिता देखकर करें। केवल शामिल होने की गिनती बढ़ाना लक्ष्य न बनाएं। कारोबार में चर्चा के मुख्य बिंदु दर्ज करें, ताकि बाद में उन्हें परखा जा सके। पेशेवर विकास के लिए सुनी हुई बात को अपने काम से जोड़कर समझना उपयोगी रहेगा।
मनी राशिफल
कारोबारी प्राथमिकताओं के बीच मीटिंग या सेमिनार से जुड़े खर्च का हिसाब पहले देख लें। किसी कार्यक्रम की फीस हो तो उसमें मिलने वाली जानकारी और अपनी जरूरत का मिलान करें। बुध गणना के भी कारक हैं, इसलिए खर्च का छोटा विवरण रखना उपयोगी रहेगा। पेशेवर बातचीत को आय या मुनाफे का तय संकेत न मानें। निवेश या लेनदेन की चर्चा आए तो रकम, शर्तें और भुगतान का तरीका लिखित रूप में समझें।
हेल्थ राशिफल
लगातार कामकाजी चर्चाओं के बीच विराम के लिए भी जगह रखें। एक मीटिंग खत्म होते ही अगली चर्चा शुरू करने से पहले कुछ देर शांत बैठें। बुध से जुड़ी सक्रिय सोच को हर पल नई जानकारी में लगाए रखने का दबाव न लें। सामाजिक कार्यक्रम छोड़ने पर खाली हुआ पूरा समय काम से भरना थकाने वाला हो सकता है। अपनी सहज क्षमता के अनुसार कार्यक्रम रखें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोज
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: सामाजिक निमंत्रण का जवाब लंबित न रखें। सेमिनार में भागीदारी को तय कमाई न समझें। लगातार मीटिंग जोड़कर कार्यक्रम भारी न बनाएं।
आज की सलाह: ऑफिस मीटिंग में जाने से पहले अपने मुख्य सवाल लिख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र