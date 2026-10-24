मूलांक 5 राशिफल 24 अक्टूबर: अचानक सामने आएगी नई बात, जल्दबाजी में ना करें फैसला
मूलांक 5 राशिफल (24 अक्टूबर 2026): आज अचानक सामने आएगी नई बात, जल्दबाजी में ना करें फैसला। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
दिन की चाल थोड़ी बदली हुई लग सकती है। दूसरे या तीसरे मोड़ पर ऐसा व्यक्ति, खबर या बातचीत सामने आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 लोगों से जुड़ाव और मेलजोल बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 8 आपको हर बात का व्यावहारिक पक्ष देखने को कहेगा। अंक 5 के स्वामी बुध हैं, इसलिए आपकी समझ, जवाब देने की क्षमता और हालात को तुरंत पकड़ने की ताकत काम आएगी। फिर भी एक बात ध्यान रखें। अचानक बने माहौल में आप अपनी रोज की लय छोड़कर कुछ अलग करने का मन बना सकते हैं। यह पूरी तरह गलत नहीं है, पर फैसला सिर्फ उत्साह से नहीं, साफ सोच से करें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
घर या परिवार की बातचीत में कोई पुरानी बात अचानक उठ सकती है। पहले पल में आपको लगे कि सामने वाला समय देखकर बात नहीं कर रहा, लेकिन मामला समझने पर बात इतनी भारी नहीं निकलेगी। बुध की वजह से आप सही शब्द चुन सकते हैं। यही आपकी ताकत रहेगी। साथी के साथ भी सीधी बात फायदेमंद रहेगी, खासकर तब जब सामने वाला आपके बदले हुए मूड को समझ ना पा रहा हो। मूलांक 6 रिश्तों में नरमी चाहता है, इसलिए अपनी बात रखते समय थोड़ा अपनापन रखें। केवल तर्क से नहीं, भाव से भी जवाब दें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में अचानक मीटिंग, नया निर्देश या किसी पुराने संपर्क से जुड़ा मौका सामने आ सकता है। अंक 5 के लोग बदलती स्थिति में जल्दी ढल जाते हैं, और बुध आपको कागज, डाटा, बातचीत और निर्णय में बढ़त देता है। फिर भी भाग्यांक 8 बता रहा है कि केवल स्मार्ट जवाब काफी नहीं होगा, रिकॉर्ड और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी रहेगी। ऑफिस में किसी बात पर तुरंत हामी भरने से पहले भूमिका साफ कर लें। बिजनेस वालों के लिए ग्राहक से हुई बात लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को भी प्लान बदलना पड़े तो घबराने के बजाय विषयों को क्रम से पकड़ना चाहिए। अलग ढंग से पढ़ने की इच्छा हो सकती है, पर आधार मजबूत रखें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में अचानक बना खर्च या बिना सोचे किया गया छोटा लेनदेन बाद में खटक सकता है। मूलांक 6 मन को सुविधा और पसंद की ओर ले जाएगा, जबकि भाग्यांक 8 हिसाब मांगता है। इसलिए किसी चीज को सिर्फ उस समय अच्छा लगने पर ना लें। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए आपके लिए सही तरीका यही रहेगा कि रकम, शर्त और जरूरत तीनों को साथ देखकर फैसला करें। उधार, एडवांस या साझा खर्च में बात साफ रखें। छोटी गलती भी बाद में बहस का कारण बन सकती है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिन का असली दबाव शरीर से ज्यादा लय टूटने में दिख सकता है। एक काम छोड़कर दूसरे में कूदने से बेचैनी बढ़ सकती है। अपने लिए बीच बीच में दो छोटे ठहराव रखें। पानी धीरे पीएं और काम बदलते समय एक मिनट रुककर अगला कदम तय करें। बुध तेज दिमाग देता है, पर ज्यादा बिखराव सिर भारी कर सकता है। हल्की चाल से थोड़ी देर टहलना आपको फिर से संतुलन में ला सकता है।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखने का है। बुध देव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और संवाद शैली चरम पर रहेगी, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको जल्दबाजी में कोई भी वादा नहीं करने और हर निर्णय को परखकर लेने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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