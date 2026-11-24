मूलांक 5 राशिफल 24 नवंबर: सामाजिक कामों में बढ़ेगी रुचि, क्षमता के अनुसार करें दूसरों की मदद
मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तिथि) के लिए जानें 24 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज सामाजिक कामों में अपनी क्षमता के अनुसार करें दूसरों की मदद।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। 24 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है। आज आपके भीतर दूसरों की मदद करने और सामाजिक कामों में हिस्सा लेने की इच्छा बढ़ेगी। बाजार, दुकान या आसपास के किसी जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी देखकर आप सहयोग के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों को भी किसी अच्छे काम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपके स्वामी बुध का प्रभाव बातचीत और हिसाब-किताब की क्षमता को मजबूत करेगा। इससे मदद की योजना व्यवस्थित तरीके से बनाने में आसानी होगी। हालांकि, हर किसी की जरूरत पूरी करने का दबाव खुद पर ना डालें। अपनी क्षमता और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही सहयोग का फैसला करें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज अपनापन बना रहेगा। पार्टनर के साथ किसी जरूरतमंद की सहायता करने या सामाजिक काम में हिस्सा लेने की योजना बना सकते हैं। आपकी उदार सोच साथी को पसंद आएगी। उन्हें भी इस पहल में शामिल होने का मौका दें, लेकिन उनकी सुविधा और इच्छा का ध्यान रखना जरूरी होगा। परिवार और दोस्तों के बीच किसी की मदद को लेकर चर्चा हो सकती है। आप सभी को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति से एक जैसी भागीदारी की उम्मीद ना रखें। कोई आर्थिक सहयोग ना दे पाए तो उसके फैसले का सम्मान करें। आज अपनों के साथ हंसी-मजाक और मेलजोल के लिए भी अच्छा समय मिलेगा। रिश्तों में सहयोग की भावना बनाए रखने से आपसी तालमेल मजबूत होगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में आज दूसरों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी को मदद की जरूरत हो तो अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। किसी सामूहिक पहल की जिम्मेदारी मिले तो पहले काम और योगदान की रूपरेखा स्पष्ट कर लें। कारोबारियों को बाजार या दुकान से जुड़े किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, मदद करने के उत्साह में अपने जरूरी काम पीछे ना छोड़ें। विद्यार्थियों का मन किसी साथी को कठिन विषय समझाने या पढ़ाई से जुड़ी सामग्री साझा करने में लगेगा। दूसरों की मदद के साथ अपनी तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय रखें। बुध का प्रभाव आपकी संवाद क्षमता को बेहतर बनाएगा। अपनी बात सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज दान और जरूरतमंदों की सहायता पर खर्च करने का मन होगा। किसी अच्छे काम के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से सहयोग जुटाने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि, मदद की रकम तय करने से पहले अपनी आमदनी और नियमित खर्चों का हिसाब जरूर देखें। अपनी क्षमता से ज्यादा आर्थिक जिम्मेदारी ना लें। अगर कई लोग मिलकर किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं तो किसने कितनी रकम दी और उसका इस्तेमाल कहां होगा, यह स्पष्ट रखें। किसी को पैसा देते समय यह भी तय कर लें कि वह मदद है या उधार। निवेश से मिलने वाले संभावित मुनाफे को आधार बनाकर दान का वादा ना करें। आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए किया गया सहयोग ज्यादा बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
लोगों से मिलना-जुलना और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना आज आपको अच्छा लगेगा। दूसरों की मदद करने से मन में संतोष रहेगा, लेकिन लगातार व्यस्त रहने से थकान भी हो सकती है। इसलिए दिनभर की गतिविधियों के बीच अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। किसी जरूरतमंद तक सामान पहुंचाने या सहायता से जुड़ा कोई काम करने की जिम्मेदारी मिले तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। हर काम खुद करने के बजाय दोस्तों के साथ जिम्मेदारी बांट लें। बुध के प्रभाव से आपकी सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन आराम के समय को भी महत्व देना होगा। थकान महसूस होने पर कुछ देर रुकें और फिर आगे का काम करें। दूसरों का खयाल रखने के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।
24 नवंबर 2026 मंगलवार के दिन मूलांक 5 के जातक अगर अपनी परोपकार की भावना और व्यावहारिक क्षमता के बीच सही संतुलन बनाए रखते हैं, तो उन्हें समाज में गहरा सम्मान और आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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