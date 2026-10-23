मूलांक 5 राशिफल 23 अक्टूबर: रिश्तों की एक बात भटका सकती है ध्यान, आज सतर्क रहना जरूरी
मूलांक 5 राशिफल (23 अक्टूबर 2026): आज रिश्तों की कोई बात ध्यान भटका सकती है। जरूरी कागजों को दोबारा जांचना ना भूलें। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
सुबह किसी जरूरी कागज को दोबारा देखने, तारीख मिलाने या एक छोटी सी डिटेल ठीक करने में आपका काफी ध्यान लग सकता है। यही इस दिन का संकेत भी है। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 आपके अपने अंक को मजबूत कर रहा है, इसलिए बुध की चाल बातचीत, गणना, कागज और फैसलों को केंद्र में ला सकती है। लेकिन भाग्यांक 7 भीतर की चुप बेचैनी भी बढ़ा सकता है। रिश्तों में हल्की खटास हो तो मन बार बार वहीं लौटेगा और बाकी कामों में एकाग्रता टूट सकती है। खुद पर नाराज होने के बजाय रुककर बातों को क्रम में रखें। जो बात मन में घूम रही है, उसे लिख लेने से धुंध कुछ साफ हो सकती है।
प्रेम और रिश्ते
मन का बोझ इस समय रिश्तों पर ज्यादा असर डाल सकता है। छोटी दूरी भी बड़ी लग सकती है। बुध का स्वभाव बात करके रास्ता निकालने का है, इसलिए चुप रहकर अंदाजा लगाने से बेहतर है कि साफ शब्दों में अपनी बात रखें। किसी अपने की कही बात आपको उम्मीद से ज्यादा चुभ सकती है, पर उसका मतलब हमेशा उतना कठोर नहीं होता। परिवार में भी प्रतिक्रिया देने से पहले बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। नरमी दिखाना कमजोरी नहीं है। यही तालमेल लौटाने का पहला कदम बन सकता है।
शिक्षा और करियर
काम या पढ़ाई में मन टिकाने के लिए आपको सामान्य से ज्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। दिमाग एक फाइल से दूसरी बात पर जा सकता है। ऐसे में बुध की अच्छी आदत अपनाइए। जो जरूरी है, उसे पहले चिन्हित करें। ऑफिस में मेल, दस्तावेज, डेटा या मीटिंग नोट्स में छोटी गलती पकड़ने की आपकी क्षमता काम आएगी। किसी जरूरी कागज की जांच, नाम, तारीख, रकम या शर्तें मिलाना विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। मूलांक 5 गति देता है, पर भाग्यांक 7 कहता है कि हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। पढ़ाई कर रहे लोग छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे तो पकड़ बनी रहेगी।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उलझन भावनाओं से भी बढ़ सकती है। जब मन भारी हो, तब अनदेखी जल्दी होती है। इसलिए भुगतान, रसीद, बिल या अकाउंट एंट्री को एक बार ठंडे दिमाग से देख लें। बुध व्यापार और हिसाब का ग्रह है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, कागज साफ होना जरूरी रहेगा। किसी मौखिक बात पर पूरी तरह टिके रहने के बजाय लिखित पुष्टि बेहतर रहेगी। जो समझ में ना आए, उसे पूछने में संकोच ना करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
भावनात्मक खिंचाव का असर सिर, गर्दन और कंधों की जकड़न में दिख सकता है। एक ही बात को भीतर दोहराते रहने से थकान बढ़ेगी। कुछ देर खुली हवा में चलना, चेहरा धोना और काम शुरू करने से पहले तीन जरूरी बातें लिखना राहत दे सकता है। मीठी या तेज चाय पर बार बार टिके रहने के बजाय पानी की मात्रा संतुलित रखें। मन को दिशा मिलेगी तो शरीर भी हल्का लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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