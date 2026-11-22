मूलांक 5 राशिफल 22 नवंबर: तर्क और बुद्धि से बनाएंगे अपनी पहचान, दूसरों की राय सुनना भी जरूरी
Mulank 5 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज तर्क और बुद्धि से बनाएंगे अपनी खास पहचान।
मूलांक 5 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन बुद्धि, तर्क और अपनी बात रखने के लिहाज से अच्छा रहेगा। आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और किसी भी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत के दौरान आपकी दलीलें दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, कुछ लोगों के विचार आपसे अलग हो सकते हैं, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, वाणी, गणना और व्यापार का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 दोनों आपके मित्र अंक हैं। ऐसे में किसी उलझे हुए सवाल का जवाब खोजने और अपनी समझ का परिचय देने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। दूसरों की राय सुनना भी उतना ही जरूरी होगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज किसी घरेलू फैसले या पुरानी बात को लेकर विचारों में अंतर हो सकता है। पार्टनर अपनी राय रखेंगे तो आप उसका तर्क समझने की कोशिश करें। हर बात का जवाब अपनी बुद्धि से देना रिश्तों में जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला केवल अपनी भावनाएं साझा करना चाहता है। वैवाहिक जीवन में घर की जिम्मेदारियों या किसी जरूरी योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी पसंद बताने के साथ पार्टनर की जरूरतों को भी समझें। परिवार के किसी सदस्य से असहमति हो तो बातचीत को पुराने विवादों तक ना ले जाएं। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति के साथ दिलचस्प बातचीत हो सकती है। अपनी समझदारी दिखाने के साथ सामने वाले को भी खुलकर बोलने का मौका दें।
मूलांक 5 के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपकी तर्कशक्ति, निर्णय क्षमता और नई चीजें सीखने की इच्छा को मजबूत करेगा। करियर और आर्थिक मामलों में आपकी समझदारी काम आएगी, लेकिन रिश्तों में दूसरों की राय और भावनाओं को महत्व देना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति, करियर, धन और वैवाहिक जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन दिमागी काम और नई योजनाओं पर विचार करने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी काम के तरीके को लेकर अपनी राय रखनी पड़ सकती है। आपकी दलील मजबूत रहेगी, लेकिन उसे उदाहरण और तथ्यों के साथ समझाना बेहतर होगा। किसी सहकर्मी की अलग राय को व्यक्तिगत विरोध ना समझें। व्यापारियों के लिए किसी प्रस्ताव की शर्तें समझने और पुराने हिसाब की जांच करने का अच्छा समय है। विद्यार्थियों को कठिन सवालों को हल करने और लिखे हुए उत्तरों की गलतियां पहचानने में आसानी होगी। किसी विषय को पढ़ते समय उसके पीछे का तर्क समझने की कोशिश करें। बुध का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। अपनी बात रखने के साथ दूसरों के अनुभवों से सीखने का अवसर भी ना गंवाएं।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आपकी गणना और समझदारी काम आएगी। किसी बड़े खर्च या निवेश को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखते समय खर्च, जरूरत और उपलब्ध बजट का स्पष्ट हिसाब सामने रखें। व्यापारियों को भुगतान की शर्तें और पुराने लेनदेन जांचने में फायदा होगा। अगर किसी निवेश को लेकर सलाह मिलती है तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। केवल अपनी बात सही साबित करने के लिए किसी आर्थिक फैसले पर अड़े रहना ठीक नहीं होगा। आंकड़ों में कोई अंतर दिखाई दे तो पहले उसकी वजह पता करें। आज बजट बनाने, आय और खर्च का हिसाब मिलाने तथा बचत की योजना तैयार करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक फैसलों में तर्क के साथ धैर्य भी बनाए रखें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज दिमागी सक्रियता अधिक रहने वाली है। लगातार सोचने और किसी बहस को मन में दोहराने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में काम के बीच थोड़ा विराम लेना जरूरी होगा। अगर किसी बातचीत में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई है तो उसे लेकर बार-बार परेशान ना हों। अपनी भावनाएं और विचार कागज पर लिखने से मन हल्का हो सकता है। कुछ समय पौधों की देखभाल, टहलने या पसंदीदा संगीत सुनने में बिताएं। इससे दिमाग को आराम मिलेगा। दिनभर मोबाइल और दूसरी स्क्रीन पर समय बिताने से भी बचें। पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आज हर सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय कुछ समय खुद को शांत रखने में लगाएं।
22 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि अपनी तेज बुद्धि और तर्क शक्ति के साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, तो वे हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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