मूलांक 5 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज दूर बैठे लोगों से मदद नहीं मिलेगी जिससे जरूरी काम अटक सकते हैं। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 5 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। आज कामकाज के सिलसिले में दूर रहने वाले लोगों से संपर्क करने पर मनचाहा जवाब मिलने में देरी हो सकती है। किसी जरूरी काम के लिए जिस व्यक्ति की मदद का इंतजार है, उससे बातचीत नहीं हो पाने के कारण परेशानी बढ़ सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। ऐसे में दूर के संपर्कों पर निर्भर रहने के बजाय आसपास उपलब्ध लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज बातचीत की कमी आपको परेशान कर सकती है। अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहता है तो उससे संपर्क करने में परेशानी आ सकती है। किसी जरूरी बात का जवाब समय पर न मिलने से मन में कई सवाल उठेंगे। हालांकि, छोटी सी देरी को रिश्ते में दूरी समझने की गलती न करें। बार-बार फोन या मैसेज करने के बजाय अपनी बात एक बार साफ शब्दों में कहें। वैवाहिक जीवन में भी किसी पारिवारिक विषय को लेकर बातचीत अधूरी रह सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें। परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त से अपनी परेशानी साझा करने पर मन हल्का होगा। रिश्तों में धैर्य रखना आज आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा।

मूलांक 5 के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके लिए मित्रवत रहेगा, लेकिन दूर बैठे लोगों से संपर्क न हो पाने के कारण जरूरी काम अटक सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी और आर्थिक मामलों में भुगतान की देरी भी चिंता बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति, करियर की बाधाओं और धन व रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 5 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज कुछ जरूरी काम संपर्क की कमी के कारण अटक सकते हैं। खासतौर पर जिन लोगों का काम दूसरे शहर या दूर बैठे अधिकारियों और सहकर्मियों पर निर्भर है, उन्हें परेशानी हो सकती है। किसी जरूरी जानकारी या मंजूरी का इंतजार लंबा खिंच सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े दूसरे काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक जवाब के इंतजार में पूरा दिन बर्बाद न करें। व्यापारियों को दूर के ग्राहकों और कारोबारी साझेदारों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों को किसी शिक्षक या मार्गदर्शक के जवाब का इंतजार है तो स्थानीय स्तर पर किसी योग्य व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। अपने सवाल और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

मूलांक 5 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी दूर के संपर्क या कारोबारी लेनदेन से उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी भुगतान या जरूरी रकम के आने में देरी हो सकती है। ऐसे में संभावित पैसे को खाते में आया हुआ मानकर कोई नया खर्च तय न करें। व्यापार करने वालों को किसी भी सौदे की शर्तें अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। भुगतान की तारीख और रकम को लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। अगर निवेश या पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी से बचें। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत पड़े तो उसकी योग्यता और अनुभव को भी परखें। आज आर्थिक मामलों में केवल भरोसे के आधार पर बड़ा फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है।

मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक तनाव से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। जरूरी काम अटकने या किसी व्यक्ति से जवाब न मिलने के कारण आप बार-बार फोन चेक कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी और बढ़ सकती है। किसी एक बात को लगातार सोचते रहने के बजाय कुछ समय के लिए उससे ध्यान हटाएं। अपने जरूरी कामों को कागज पर लिखें और एक-एक करके पूरा करने की कोशिश करें। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें और खाली समय में टहलने या पसंदीदा गतिविधियों के लिए वक्त निकालें। पर्याप्त नींद और आराम का भी ध्यान रखें। अगर किसी परेशानी को लेकर लगातार तनाव महसूस हो रहा है तो योग्य पेशेवर से सलाह लेने में संकोच न करें। आज खुद को शांत रखना ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा।