मूलांक 5 राशिफल 21 नवंबर 2026: दूर बैठे लोगों से नहीं मिलेगी मदद, अटक सकते हैं जरूरी काम
मूलांक 5 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज दूर बैठे लोगों से मदद नहीं मिलेगी जिससे जरूरी काम अटक सकते हैं। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 5 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। आज कामकाज के सिलसिले में दूर रहने वाले लोगों से संपर्क करने पर मनचाहा जवाब मिलने में देरी हो सकती है। किसी जरूरी काम के लिए जिस व्यक्ति की मदद का इंतजार है, उससे बातचीत नहीं हो पाने के कारण परेशानी बढ़ सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। ऐसे में दूर के संपर्कों पर निर्भर रहने के बजाय आसपास उपलब्ध लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज बातचीत की कमी आपको परेशान कर सकती है। अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहता है तो उससे संपर्क करने में परेशानी आ सकती है। किसी जरूरी बात का जवाब समय पर न मिलने से मन में कई सवाल उठेंगे। हालांकि, छोटी सी देरी को रिश्ते में दूरी समझने की गलती न करें। बार-बार फोन या मैसेज करने के बजाय अपनी बात एक बार साफ शब्दों में कहें। वैवाहिक जीवन में भी किसी पारिवारिक विषय को लेकर बातचीत अधूरी रह सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें। परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त से अपनी परेशानी साझा करने पर मन हल्का होगा। रिश्तों में धैर्य रखना आज आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा।
मूलांक 5 के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके लिए मित्रवत रहेगा, लेकिन दूर बैठे लोगों से संपर्क न हो पाने के कारण जरूरी काम अटक सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी और आर्थिक मामलों में भुगतान की देरी भी चिंता बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति, करियर की बाधाओं और धन व रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज कुछ जरूरी काम संपर्क की कमी के कारण अटक सकते हैं। खासतौर पर जिन लोगों का काम दूसरे शहर या दूर बैठे अधिकारियों और सहकर्मियों पर निर्भर है, उन्हें परेशानी हो सकती है। किसी जरूरी जानकारी या मंजूरी का इंतजार लंबा खिंच सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े दूसरे काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक जवाब के इंतजार में पूरा दिन बर्बाद न करें। व्यापारियों को दूर के ग्राहकों और कारोबारी साझेदारों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों को किसी शिक्षक या मार्गदर्शक के जवाब का इंतजार है तो स्थानीय स्तर पर किसी योग्य व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। अपने सवाल और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज किसी दूर के संपर्क या कारोबारी लेनदेन से उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी भुगतान या जरूरी रकम के आने में देरी हो सकती है। ऐसे में संभावित पैसे को खाते में आया हुआ मानकर कोई नया खर्च तय न करें। व्यापार करने वालों को किसी भी सौदे की शर्तें अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। भुगतान की तारीख और रकम को लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। अगर निवेश या पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी से बचें। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत पड़े तो उसकी योग्यता और अनुभव को भी परखें। आज आर्थिक मामलों में केवल भरोसे के आधार पर बड़ा फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज मानसिक तनाव से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। जरूरी काम अटकने या किसी व्यक्ति से जवाब न मिलने के कारण आप बार-बार फोन चेक कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी और बढ़ सकती है। किसी एक बात को लगातार सोचते रहने के बजाय कुछ समय के लिए उससे ध्यान हटाएं। अपने जरूरी कामों को कागज पर लिखें और एक-एक करके पूरा करने की कोशिश करें। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें और खाली समय में टहलने या पसंदीदा गतिविधियों के लिए वक्त निकालें। पर्याप्त नींद और आराम का भी ध्यान रखें। अगर किसी परेशानी को लेकर लगातार तनाव महसूस हो रहा है तो योग्य पेशेवर से सलाह लेने में संकोच न करें। आज खुद को शांत रखना ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि दूर बैठे लोगों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों और सलाहकारों की मदद लेते हैं, तो वे काम की रुकावटों को आसानी से संभाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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