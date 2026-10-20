मूलांक 5 राशिफल 20 अक्टूबर: सही बात भी बिगाड़ सकती है मामला, आज आवाज नहीं तर्क को बनाएं ताकत
Mulank 5 Horoscope 20 October 2026: बुध के प्रभाव से तेज रहेगी सोच। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों आवाज नहीं तर्क को ताकत बनाने की है सलाह।
मन में कई बातें एक साथ चल सकती हैं और आपको लगेगा कि अपनी राय तुरंत रखनी चाहिए। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 शब्दों में नरमी मांगता है, जबकि भाग्यांक 4 साफ और ठोस ढंग से बात रखने का संकेत दे रहा है। बुध आपके अंक का स्वामी है, इसलिए सोच तेज रहेगी, तर्क भी मजबूत रहेगा, पर असली फायदा तभी होगा जब आप आवाज नहीं, बात की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। किसी मुद्दे पर अपनी बात मनवाने की जल्दबाजी उल्टा असर दे सकती है। कागज, मैसेज, जवाब या छोटी जानकारी को ठीक क्रम में रखने से दिन आसान बनेगा। कम बोलकर सही बोलना आपके लिए ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं रहा। ऐसे में बार बार समझाने के बजाय दो साफ वाक्य काफी रहेंगे। अंक 5 की चंचलता कभी कभी बात को बहका देती है, इसलिए मुद्दा बदलने से बचें। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो तो शांत लहजा आपकी ताकत बनेगा। मूलांक 2 दिन में भावनात्मक परत जोड़ रहा है, इसलिए सामने वाला शब्दों से ज्यादा आपके तरीके को देखेगा। नरमी और स्पष्टता साथ रखें। यही तालमेल बचाएगी।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, क्लाइंट बात या क्लास डिस्कशन जैसे मौके बन सकते हैं, जहां आपकी बात सुनी भी जाएगी और परखी भी जाएगी। बुध की वजह से आपका दिमाग तेज चलेगा, पर भाग्यांक 4 कहता है कि तर्क को क्रम में रखें। जो कहना है, उसे बिंदु दर बिंदु सोचकर रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही तरीका सही रहेगा। उत्तर लंबा लिखने से ज्यादा असर सही संरचना का होगा। बिजनेस में किसी प्रस्ताव पर अपनी शर्त रखते समय भावुक नहीं, तथ्यपरक रहें। शांत आत्मविश्वास आपकी छवि मजबूत कर सकता है।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी गलती बहस की वजह बन सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल दोबारा देख लें। बुध कागज, हिसाब और लेनदेन का कारक है, इसलिए लापरवाही आपकी शैली नहीं होनी चाहिए। किसी भुगतान या रिफंड पर अपनी बात रखनी हो तो रिकॉर्ड संभालकर रखें। शब्द कम, प्रमाण साफ रखेंगे तो बात जल्दी आगे बढ़ेगी। दिखावे में आकर कोई अनावश्यक खरीद टालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग की बेचैनी शरीर में हल्की घबराहट या हाथों में फुर्ती बढ़ने जैसी स्थिति ला सकती है। लगातार बोलते या सोचते रहने से सांस उथली हो सकती है। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर फिर बात शुरू करें। अगर काम के बीच चिडचिडापन बढ़े तो पांच मिनट चुप रहकर नोट लिखना राहत देगा। गला और मुंह सूखने न दें। पानी पास रखें।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी वाणी पर संयम रखने और तर्कशक्ति का सही दिशा में प्रयोग करने का है। बुध देव की कृपा से आपकी तीव्र बुद्धि बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको हर काम में अत्यधिक संयम और अनुशासन बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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