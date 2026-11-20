मूलांक 5 राशिफल 20 नवंबर: दोस्ती और प्यार में बढ़ेगा अपनापन, खुशियां बांटने का मिलेगा मौका
मूलांक 5 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज दोस्ती और प्यार में अपनापन बढ़ेगा तथा अपनों के साथ खुशियां बांटने का मौका मिलेगा। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
दोस्ती, प्रेम और मिलकर खुशियां बांटने के लिए दिन अच्छा है। आपका मन लोगों से जुड़ने का होगा और बातचीत में अपनापन रहेगा। आपकी ओर से दिखाई गई गर्मजोशी और नेक भावना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी रहेगी। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक 5 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 से आपका सीधा मेल है। इससे बुध के बातचीत और समझदारी वाले गुण दिन की मुख्य ताकत रहेंगे। अपनी बात सहज ढंग से रखना अच्छा लगेगा। किसी परिचित से सामान्य बातचीत भी खुशी देगी। अगर मिलने या बात करने में झिझक रही है, तो छोटा सा अभिवादन शुरुआत बन सकता है। हर बातचीत को किसी काम से जोड़ने का दबाव ना लें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में स्नेह जताने और साझा खुशी पाने के अवसर रहेंगे। पार्टनर से बातचीत में आपका दोस्ताना अंदाज अपनापन बढ़ाएगा। मन की अच्छी बात कहने के लिए बड़े मौके का इंतजार ना करें। परिवार में बच्चों की पढ़ाई की चर्चा हो तो उनके पसंदीदा विषय के बारे में पूछें। केवल अंकों तक बात सीमित ना रखें। उनकी छोटी कोशिश की सराहना मिलकर खुश होने का अवसर बनेगी। बुध की संवाद क्षमता का अच्छा उपयोग सुनने में भी करें। किसी मित्र को याद कर हालचाल पूछना सुखद लगेगा।
बुध के प्रभाव से आज मूलांक 5 वालों की बातचीत में मिठास और व्यवहार में अपनापन रहेगा। दोस्ती और प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ाने के साथ परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने के अच्छे मौके मिलेंगे। जानें आज लव लाइफ, करियर और आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा आपका दिन और किन अवसरों से मिलेगा सुकून। प्रेम, रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
मिलजुलकर पढ़ने और काम से जुड़ी बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। बुध की समझ और संवाद क्षमता आपको अपनी बात साफ रखने में मदद करेगी। विद्यार्थी किसी साथी के साथ सवालों पर चर्चा कर सकते हैं। ऑफिस में उपयोगी जानकारी साझा करना और सहयोग का भाव रखना अच्छा रहेगा। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी से सम्मानपूर्ण बातचीत को महत्व दें। आपका दोस्ताना व्यवहार संपर्कों को सहज बनाएगा। काम की चर्चा के बीच किसी की बात समझ ना आए तो दोबारा पूछ लें। दूसरों की मदद करते हुए अपने हिस्से के काम की सीमा भी स्पष्ट रखें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
दोस्तों या प्रियजनों के साथ खुशी बांटने में कुछ खर्च करने का मन होगा। अपनी सहज सीमा के भीतर छोटा आयोजन या साधारण उपहार चुनें। अपनापन जताने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। बुध का गणना वाला गुण साझा खर्च का हिसाब साफ रखने में उपयोगी रहेगा। मिलकर किसी चीज का भुगतान करना हो तो हिस्सेदारी पहले तय कर लें। दोस्ताना बातचीत में आय या निवेश से जुड़ा सुझाव मिले तो उसकी जानकारी अलग से जांचें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
लोगों से जुड़ने और हंसी साझा करने का मन रहेगा। अपनी सुविधा के अनुसार किसी परिचित के साथ हल्की सैर या मनपसंद खेल चुन सकते हैं। मेलजोल अच्छा लगेगा, फिर भी थकान महसूस हो तो थोड़ी फुर्सत लें। हर निमंत्रण स्वीकार करने का दबाव ना बनाएं। बुध से जुड़ी बातचीत की रुचि को ऐसे साथ में जगह दें, जहां आप सहज महसूस करें।
20 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 5 के जातकों को आपसी सौहार्द, मधुर संवाद और साझा आनंद के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। स्वामी बुध की कृपा से आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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