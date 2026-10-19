मूलांक 5 राशिफल 19 अक्टूबर: आज लोगों के बीच बढ़ेगा आपका प्रभाव, बस बातों-बातों में ना बिगाड़ें मामला
Mulank 5 Rashifal: बुध के प्रभाव से बढ़ेगा मूलांक 5 के जातकों का प्रभाव। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
जरा संभलकर बोलना आपके लिए सबसे पहली जरूरत रहेगी, क्योंकि हल्की सी फिसली बात भी बाद में समझानी पड़ सकती है। फिर भी माहौल पूरी तरह भारी नहीं है। मिलने जुलने, छोटी खुशी बांटने और लोगों से जुड़ने के मौके बन सकते हैं। बुध का असर आपको तेज दिमाग, फुर्तीली बातचीत और मौके पहचानने की समझ देता है। 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने की हिम्मत देगा और भाग्यांक 3 लोगों के बीच आपकी बात को जगह दिला सकता है। घर में भी यह बात दिख सकती है। जैसे रात के खाने पर परिवार में किसी छोटी योजना पर चर्चा हो और आपकी एक सीधी बात से सबकी राय एक जगह आ जाए। बस मजाक और गंभीर बात की सीमा अलग रखें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन आपकी बातों की रफ्तार सामने वाले से ज्यादा हो सकती है। इसलिए सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना बोलना। प्रेम संबंध में हल्की छेड़छाड़, हंसी मजाक और दोस्ताना अंदाज करीब ला सकता है। अगर कोई दोस्त आपके लिए किसी नए परिचय या मौके का कारण बने, तो उसे सहज रूप में लें। परिवार की बातचीत में पुरानी शिकायत उठे, तो बुध की समझदारी यही कहती है कि बात को समाधान तक ले जाएं, बहस तक नहीं। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में नेटवर्क और बातचीत आपकी ताकत बन सकती है। ऑफिस, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग, लेखन, ट्रेड, कस्टमर डीलिंग या कागजी काम से जुड़े लोगों को लोगों से जुड़कर फायदा मिलने के योग बन सकते हैं। कोई दोस्त, पुराना संपर्क या सहकर्मी उपयोगी सूचना दे सकता है। मूलांक 1 की ऊर्जा आपको आगे बढ़कर बात शुरू करने का संकेत देती है, जबकि भाग्यांक 3 प्रेजेंटेशन और समझाने की क्षमता बढ़ाता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा और नोट्स शेयर करना उपयोगी रहेगा। बस हर बात में तुरंत जवाब देने के चक्कर में अधूरा वादा ना करें। बुध तेज है, पर सही निर्णय तभी देता है जब तथ्य पूरे हों।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में लाभ का रास्ता सीधा कम और संपर्कों के जरिए ज्यादा खुल सकता है। कोई दोस्त, जान पहचान या पुराना ग्राहक आपके लिए काम की सूचना ला सकता है। छोटी छोटी रकम, कमीशन, फीस, छूट या शेयर किए गए खर्च का हिसाब साफ रखें। बुध कागज और गणना का ग्रह है, इसलिए मौखिक बात पर पूरा भरोसा करने के बजाय लिखित पुष्टि बेहतर रहेगी। खुशी के माहौल में जरूरत से ज्यादा खर्च करने का मन बने, तो पहले देखें कि खर्च सुविधा के लिए है या सिर्फ मूड के लिए।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग दौड़ता महसूस हो सकता है। ऐसे में बेचैनी, हल्की घबराहट या पेट में गड़बड़ी जैसी छोटी दिक्कतें उभर सकती हैं। बहुत देर खाली पेट रहकर फिर अचानक भारी चीज खाने से बचें। दिन में थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और पानी धीरे धीरे पीना राहत देगा। अगर लगातार लोगों से बात करनी पड़े, तो बीच में दो मिनट का शांत विराम भी जरूरी रहेगा।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और संपर्कों को बढ़ाने का है। बुध देव की कृपा से आपका बौद्धिक दायरा निखरेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको अपने शब्दों पर संयम रखने और अधूरे वादे न करने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र